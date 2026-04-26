إضافات مخفية في Google Chrome قد تغيّر طريقة تصفحك بالكامل

وفيما يلي أبرز الإضافات المجانية التي يمكن استخدامها:
Turn Off the Lights (إطفاء الأنوار)
توفر تجربة مشاهدة شبيهة بالسينما، حيث تُظلم الصفحة بالكامل مع إبقاء الفيديو فقط مضاءً، ما يساعد على التركيز وتقليل التشتت.
AutoMute (إيقاف الصوت التلقائي)
تعمل تلقائيًا على كتم الأصوات التي تُشغَّل تلقائيًا عند فتح المواقع، مع إمكانية تخصيص مواقع معينة حسب رغبة المستخدم.
Monica (مونيكا للذكاء الاصطناعي)
إضافة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح كتابة النصوص، الرد على الرسائل، وحتى إنشاء الصور، مع دعم نماذج مثل ChatGPT وGoogle Gemini.
eJOY (إي جوي لتعلم اللغات)
تُسهّل تعلم اللغات أثناء التصفح، من خلال توفير ترجمة فورية للنصوص والفيديوهات، وتدعم مواقع مثل YouTube وNetflix.
StayFocused (تعزيز التركيز)
تساعد على تقليل التشتت عبر حظر مواقع معينة خلال أوقات محددة، ما يعزز الإنتاجية أثناء العمل أو الدراسة.
-
