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الثلاثاء، 21-11-2023 01:56 م

إضافة جديدة لـ'غوغل كروم' من أجل مواجهة الإعلانات

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الوكيل الإخباري - يُعد Ad Accelerator امتداداً جديداً لمتصفحات الويب المستندة إلى كروميوم، مثل غوغل كروم أو مايكروسوفت إيدج، والغرض الوحيد منه هو تسهيل التعامل مع الإعلانات على يوتيوب.

وتقوم الإضافة الجديدة بكتم الإعلانات عند اكتشافها، وزيادة سرعة تشغيلها. وببساطة، فهو يقدم الإعلانات بسرعة ويكتم صوتها على موقع يوتيوب، ويستخدم تقنية مختلفة قليلاً عن ملحق Fadblock، الذي يقوم بتخطي الإعلان، أو إعادة توجيهه بسرعة على يوتيوب.

اضافة اعلان


وتتخذ غوغل إجراءات صارمة ضد استخدام أدوات حظر الإعلانات على يوتيوب. وقد يعرض الموقع مطالبات للمستخدمين، عندما يكتشف أدوات حظر المحتوى التي تطلب من المستخدمين إما إيقاف تشغيل أداة حظر الإعلانات، أو شراء يوتيوب بريميوم.


وفي حين أن معظم أدوات حظر المحتوى التقليدية تعافت دائماً من تقنيات مكافحة حظر الإعلانات الجديدة على يوتيوب، فمن الجيد دائماً معرفة التقنيات المحتملة الأخرى للتعامل مع الإعلانات على موقع نشر الفيديو الشهير.


ويتم تثبيت Ad Accelerator على أي متصفح يستند إلى كروميوم بسهولة، ويعمل تلقائياً على كتم صوت الإعلانات بمجرد تثبيته، كما يعمل على تسريع تشغيل الإعلان، ولكنه لا يتخطى الإعلانات في هذه المرحلة، وسوف ترى الإعلان، ولكن فقط لجزء بسيط من الوقت الذي يستغرقه التشغيل بشكل طبيعي. 

 

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