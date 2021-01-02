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السبت، 02-01-2021 03:34 م

إغلاق أشهر ألعاب الويب على فيسبوك نهائيا

FarmVille2_Art2


الوكيل الإخباري _ بعد 11 عاما من إطلاقها ، اعلن Mark Pincus، المؤسس المشارك لشركة تطوير الألعاب Zynga، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن اغلاق لعبة الويب الأكثر شعبية على فيسبوك FarmVille، ، ولم يوضح بينكوس سبب إغلاق اللعبة العالمية.


يذكر ان شركة "Zynga"  كانت قد أطلقت لعبة الويب FarmVille، لأول مرة على موقع "فيسبوك" في عام 2009، وهي مستوحاة من ألعاب مثل Happy Farm و FarmTown وغيرها من الألعاب الزراعية التي كان لديها عدد كبير من المستخدمين النشطين يوميا في عامي 2008 و 2009.


وقد حققت لعبة Farmville، نجاحا وإيرادات قياسية بعد وصوله لقاعدة مستخدمين بلغت 30 مليون مستخدم نشط، وكانت قد حصلت في أقل من شهرين على 10 ملايين مستخدم، وكانت لعبة الويب الشهيرة وصلت إلى مليون مستخدم نشط بعد إطلاقها بأسبوع واحد في 19 يونيو 2009.

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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