إليكم أفضل الطرق لحماية حساب واتساب من الاختراق

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير صحفية عالمية عن عملية احتيال جديدة تهدد حسابات مستخدمي واتساب، حيث يستخدم المجرمون رموز OTP لاختراق الحسابات والاستيلاء عليها.

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يعتمد هذا الاحتيال على الهندسة الاجتماعية للتلاعب بالضحايا، مما يعرض معلوماتهم الشخصية والرسائل وجهات الاتصال لخطر كبير. تعرف على كيفية حماية حسابك من هذه الهجمات.



كيف يعمل احتيال واتساب باستخدام رموز OTP؟

في هذا الاحتيال، يتلقى الضحايا رسالة من جهة اتصال موثوقة على واتساب، مثل صديق أو فرد من العائلة، تدعي أنها أرسلت رمز OTP بالخطأ. ثم يطلب المحتال من الضحية إعادة إرسال الرمز. بسبب الثقة التي يضعها المستخدم في جهات الاتصال الخاصة به، يشارك الضحية رمز OTP دون تفكير، ليتمكن المحتال بعدها من اختراق حساب واتساب والتحكم فيه بالكامل.



ماذا يحدث بعد مشاركة رمز OTP؟

بمجرد أن يشارك الضحية رمز OTP، يتمكن المجرم من التحكم في الحساب، مما يمنع صاحب الحساب من الوصول إلى الرسائل والملفات وجهات الاتصال المخزنة. كما يواصل المحتال إرسال طلب رموز OTP إلى جهات اتصال الضحية الأخرى، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الاحتيال.



كيفية حماية حسابك من اختراق واتساب؟

لتجنب الوقوع ضحية لهذا الاحتيال، يجب اتباع بعض الإجراءات الأمنية البسيطة التي تحمي حسابك على واتساب:



لا تشارك رموز OTP مع أي شخص: تذكر أن رموز OTP هي معلومات سرية تخصك فقط ولا يجب مشاركتها مع أي شخص، حتى الأصدقاء المقربين أو العائلة.



تجاهل طلبات OTP غير المتوقعة: إذا تلقيت رمز OTP لم تطلبه، لا تشاركه مع أحد، واتركه حتى ينتهي وقته.



تحقق من صحة الرسائل قبل الرد: إذا طلب منك شخص ما على واتساب رمز OTP، اتصل به مباشرة عبر وسيلة أخرى للتأكد من أنه فعلاً من طلبه.



تفعيل ميزة التحقق بخطوتين: من خلال تفعيل التحقق بخطوتين على واتساب، يمكنك إضافة طبقة أمان إضافية تساعد في حماية حسابك من الوصول غير المصرح به.



الإبلاغ عن النشاط المشبوه: إذا لاحظت أي نشاط غير عادي على حسابك أو حسابات أصدقائك، يجب عليك الإبلاغ إلى دعم واتساب فورًا.



لا تفتح الروابط المشبوهة: في حال تلقيت رسالة OTP غير متوقعة، تجنب النقر على أي روابط مرفقة أو تحميل مرفقات مجهولة، حيث يعتمد المهاجمون على الثقة والاستعجال لإيقاع الضحايا.



نصائح إضافية لحماية حسابك على واتساب

استخدم كلمات مرور قوية: تأكد من استخدام كلمات مرور قوية لحسابك على واتساب وحساباتك الأخرى.



تحديث التطبيق بانتظام: تأكد من تحديث تطبيق واتساب إلى آخر إصدار لضمان حصولك على أحدث ميزات الأمان.



كن حذرًا عند استخدام الشبكات العامة: تجنب استخدام الشبكات العامة للوصول إلى حساباتك الشخصية عبر واتساب لتقليل فرص الاختراق.



احمِ حسابك من الاحتيال على واتساب

باتباع هذه الإجراءات البسيطة، يمكنك حماية حسابك على واتساب من عملية الاحتيال باستخدام رموز OTP. حافظ على أمان معلوماتك الشخصية وكن دائمًا حذرًا من الرسائل غير المتوقعة.