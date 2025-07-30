الأربعاء 2025-07-30 03:21 م
 

إليك أفضل طرق تفعيل ويندوز 11 بأمان وبدون برامج

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تعبيرية
 
الأربعاء، 30-07-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-   يعاني الكثير من مستخدمي Windows 11 من ظهور العلامة المائية المزعجة "Activate Windows" على الشاشة، والتي تعيق استخدام العديد من ميزات النظام مثل التخصيص والتحديثات الأمنية. ولكن لحسن الحظ، توجد عدة طرق رسمية وآمنة لتفعيل النظام بسهولة دون الحاجة لبرامج غير موثوقة.

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في هذا الدليل نستعرض أبرز 3 طرق فعالة لتفعيل Windows 11:

1. التفعيل باستخدام موجه الأوامر CMD
طريقة فعالة وسريعة لا تحتاج إلى أدوات خارجية:
الخطوات:
افتح "موجه الأوامر" بصلاحية المسؤول (Run as Administrator).
أدخل الأمر:
slmgr /ipk <مفتاح المنتج>
(استبدل <مفتاح المنتج> بمفتاح صالح حسب نسخة النظام: Home أو Pro).
ثم أدخل:
slmgr /skms kms8.msguides.com
وأخيرًا:
slmgr /ato
ستظهر رسالة تؤكد نجاح التفعيل خلال لحظات.

 

 2. التفعيل عبر مفتاح المنتج الأصلي
لمن يملك مفتاحًا أصليًا، تعتبر هذه الطريقة الأسرع:
الخطوات:
افتح "الإعدادات" > "النظام" > "حول".
اضغط على "تغيير مفتاح المنتج".
أدخل المفتاح المكون من 25 رمزًا ثم اختر "تنشيط".
سيتم التحقق من المفتاح وتفعيل النظام فورًا.

3. التفعيل الفوري باستخدام PowerShell
أداة PowerShell تقدم طريقة مباشرة وسريعة:
الخطوات:
افتح PowerShell كمسؤول.
أدخل الأمر التالي:
irm https://get.activated.win | iex
اختر من الخيارات الظاهرة (عادة الخيار الأول).
انتظر لحين ظهور تأكيد التفعيل.

كيف تتحقق من حالة التفعيل؟
اذهب إلى "الإعدادات" > "التحديث والأمان" > "التنشيط".
ستظهر حالة النظام: مفعّل أو غير مفعّل.

الخلاصة
تفعيل Windows 11 يضمن لك تجربة كاملة دون قيود، ويمنحك وصولًا إلى التحديثات الأمنية والتخصيصات. اختر الطريقة التي تناسبك من بين ما ذكرنا، وفعّل نظامك بسهولة وأمان.

 

 daleel tech

 
 
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