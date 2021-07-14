إنستغرام تختبر مشاركة الروابط في القصص

الوكيل الإخباري - أطلقت منصة إنستغرام اختبارًا جديدًا لملصق إعادة المشاركة Re-Share لقصصها، الذي يمكن الأشخاص من إعادة مشاركة منشورات الخلاصة التي شاهدوها مؤخرًا في التطبيق عبر تنسيق مشاركة جديد ومخصص، وذلك بدلاً من إعادة لصق منشور الخلاصة بالكامل في إطار القصص.

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وتعرض لك العملية الجديدة قائمة بالمنشورات التي شاهدتها مؤخرًا أو حفظتها في التطبيق، بما في ذلك منشورات الخلاصة ومحتوى Reels.



ويمكنك بعد ذلك اختيار المنشور الذي تريد مشاركته في قصتك، بحيث يظهر المنشور ضمن ملصق مخصص أصغر حجمًا، الذي يمكنك ربطه بصورة أو مقطع فيديو أكبر للقصة.

وتتمحور الفكرة حول تشجيع المستخدمين على أن يكونوا أكثر إبداعًا في إعادة مشاركتهم، بدلاً من إعادة مشاركة منشورات الخلاصة مباشرة في قصصهم. وهو شيء تعمل إنستغرام على الحد منه خلال الأشهر القليلة الماضية.



وقال فيشال شاه، نائب الرئيس للمنتج في إنستغرام: يخبرنا الأشخاص أنهم يفضلون محتوى القصص الأصلي على المشاركات المعاد مشاركتها، ولذلك نحن نختبر طريقة جديدة لإعادة المشاركة مع الملصقات، ونأمل أن يكون الأشخاص أكثر تعمدًا عند المشاركة، مما يخلق تجربة قصص أفضل للجميع.



وفي السابق، إذا كنت ترغب في مشاركة منشور موجز ضمن قصتك، كان عليك فعل ذلك يدويًا من المنشور نفسه، ويحل هذا الاختبار محل هذه الوظيفة، مما يتطلب منك الانتقال بعيدًا عن المنشور نفسه إلى وضع الإنشاء.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية