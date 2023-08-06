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الأحد، 06-08-2023 04:29 م

إنستغرام تطلق خاصية جديدة

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الوكيل الإخباري - أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي، «إنستغرام»، خاصية جديدة تستهدف تحسين حماية المستخدمين من ظهور الفيديوهات والصور غير المرغوبة عبر خدمة المحادثة المباشرة، «دايركت ماسنجر»، إذ جاء إطلاق الخاصية الجديدة بعد أسابيع قليلة من بدء اختبارها.

ومع الخاصية الجديدة، سيواجه الأشخاص الذين يريدون إرسال طلبات المحادثة إلى أشخاص لا يتابعونهم  قيدين جديدين. القيد الأول، هو أنهم بدلاً من إرسال عدد غير محدود من طلبات المحادثة إلى شخص ما لا يتابعهم ، سيتم السماح لهم بإرسال رسالة واحدة للشخص، ولكن عندما يقوم الشخص بقبول طلب المحادثة من المستخدم، سيتمكن الأخير من إرسال أي عدد من الرسائل إليه.

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أما القيد الثاني فيتمثل في منع المستخدم من إرسال أي صور أو فيديوهات عبر الرسائل المباشرة إلى أي شخص لا يتابعه، إلا بعد أن يقبل الأخير طلب المحادثة المباشرة، وسيكون في مقدور المستخدم إرسال رسالة نصية فقط إلى الشخص الذي لا يتابعه.


وقالت منصة «إنستغرام»، إن القيود الجديدة، ستحمي المستخدمين من استقبال الصور والفيديوهات غير المرغوبة من الأشخاص غير المسجلين على قوائم متابعيهم، كما لن يتمكن أن شخص غير مسجل من إرسال أكثر من رسالة إلى المستخدم.


وأشارت المنصة، إلى أن الخاصية الجديدة ستكون مفيدة بشكل خاص للنساء اللائي يعانين عادة من الرسائل غير المرغوبة عبر خدمة المحادثة المباشرة.

 

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