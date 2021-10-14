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الخميس، 14-10-2021 01:00 م

إنستغرام تعزز التسوق عبر البث المباشر

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الوكيل الإخباري - أضافت منصة إنستغرام خيارًا جديدًا لجدولة بث IG Live القادم في التطبيق، بحيث يتمكن المستخدمون بعد ذلك من النقر للحصول على إشعار تذكير في يوم البث.

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ويتمكن المذيعون الآن من جدولة بث قادم، حتى 90 يومًا مقدمًا، الذي يمكن أن يتضمن وصفًا للعنوان، بالإضافة إلى علامات المنتج، إذا كنت تريد الترويج لمثل هذا في البث.

وقامت المنصة بتشغيل سلسلة من أحداث التسوق المباشر، مما يساعد في تحسين الاكتشاف وزيادة نشاط الشراء في التطبيق.

 

وتستكشف منصة تيك توك أيضًا الأمر نفسه، بعد رؤية النجاح في التسوق المباشر في الصين، الذي يعد نموذجًا لهذه الدفعة الجديدة ويسهل المزيد من سلوك التسوق في كل تطبيق.

وأصبح التسوق المباشر عنصرًا رئيسيًا في قطاع التجزئة في الصين، كما ذكرت شركة ماكينزي في وقت سابق من هذا العام.

وقالت ماكينزي: حولت التجارة المباشرة في الصين صناعة التجزئة ورسخت نفسها كقناة مبيعات رئيسية في أقل من خمس سنوات. وفي استطلاع عام 2020، قال ثلثا المستهلكين الصينيين إنهم اشتروا منتجات عبر البث المباشر في العام الماضي.

وهذا هو المكان الذي ترى فيه إنستغرام وتيك توك إمكانات، حيث تقدر ماكينزي أن المبيعات التي تبدأ بالتجارة المباشرة يمكن أن تمثل ما بين 10 و 20 في المئة من جميع التجارة الإلكترونية بحلول عام 2026.

 

ويوفر خيار جدولة البث المزيد من الإمكانات في هذا المجال. ويمكن للمستخدمين، كما هو مذكور، التسجيل للحصول على رسائل تذكير. التي يتم إرسالها إليهم في اليوم السابق للبث بالإضافة إلى رسالة تذكير قبل 15 دقيقة من بدء البث.


وكانت هناك دائمًا خيارات ترويجية بديلة لزيادة الوعي بعمليات البث القادمة.

 

ولكن توفير مثل هذا الخيار ضمن المنصة مع تذكيرات آلية يعد تحديثًا مهمًا. ويمكن أن يوفر قيمة كبيرة للعلامات التجارية التي تتطلع إلى زيادة التواصل في التطبيق.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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