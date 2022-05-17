إنستغرام يتيح للفنانين بيع المقتنيات الرقمية بنظام NFT

الوكيل الإخباري - أطلق موقع "إنستغرام" التابع لشركة "ميتا"، تجربة السماح للفنانين وهواة جمع التحف في الولايات المتحدة، ببيع الأعمال الفنية الرقمية باعتبارها مقتنيات "NFT" الافتراضية.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميتا"، في تصريح صحفي، اليوم، إن شركته تختبر الـ"NFT" على منصة إنستغرام، وإن هذه الخدمات ستكون متاحة أيضاً على منصة فيسبوك.



بدوره قال أدم موسيري الرئيس التنفيذي لشركة "إنستغرام": إن "مجموعة صغيرة من المستخدمين الأمريكيين سيكونون قادرين على رؤية مواد NFT على صفحاتهم".

وأضاف: "التجربة ستتم على نطاق محدود للغاية حتى ترصد شركة إنستغرام طريقة تفاعل المستخدمين مع الخدمة الجديدة"، مشيراً إلى أنه "لن يتم تحصيل رسوم على عرض هذه الأعمال للبيع ولا تبادلها عبر إنستغرام".



وستظهر تفاصيل كل عمل من أعمال "NFT" المعروضة للبيع بنفس طريقة عرض البيانات الشخصية للمستخدمين أو بيانات المنتجات باستخدام كلمات مفتاحية، وعند النقر على الكلمة سيتم عرض معلومات، مثل اسم مبتكر العمل الفني ومالكه الحالي.



يذكر أن برمجة "NFT" تعني "غير القابلة للمحاكاة" وهي بمنزلة سند ملكية، لمنتجات افتراضية مثل قطع الأثاث أو قطع فنية أو ملابس أو حتى أراضٍ وشقق، يمكن امتلاكها ببيانات فردية مسجلة في منصات البيانات المتسلسلة المشفرة.

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