السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 07:05 ص

إنستغرام يحصل على ميزات جديدة

انستقرام


الوكيل الإخباري - ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون الإنترنت أن تطبيق "إنستغرام" سيحصل على بعض الميزات التي ستجعل استخدامه أكثر سهولة وعملية.

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وتبعا للمواقع فإن القائمين على التطبيق بدأوا باختبار ميزة جديدة تساعد المستخدمين على ترتيب الصور ومقاطع الفيديو الموجودة بصفحاتهم بالطريقة التي يختارونها ودون التقييد بتواريخ نشرها، أي أن المستخدم يمكنه نقل صورة أو مقطع معين ليظهر في شريط صفحته قبل غيره.


وبالإضافة لهذه الميزة حصل بعض مستخدمي التطبيق في تركيا والبرازيل أيضا على إمكانية تصفح "القصص" المتاحة لهم لتظهر لهم خلف بعضها بشكل عمودي، وسهلت هذه الطريقة إمكانية التنقل بين "القصص" التي ينشرها عدة أشخاص في نفس الوقت.


وحصل "إنستغرام" في الأشهر الأخيرة على العديد من الميزات الجديدة مثل ميزة Profile Embed التي تمنح المستخدمين إمكانية تضمين نسخة مصغرة من حساباتهم على التطبيق عبر مواقع الويب المختلفة، وميزة Visual Replies التي تتيح لهم الرد على التعليقات على المنشورات عبر مقاطع فيديو باستخدام خدمات Reels.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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