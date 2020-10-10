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السبت، 10-10-2020 10:14 ص

إنستغرام يضيف تحديثات جديدة تحوله إلى ما يشبه تيك توك

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية عن طرح موقع التواصل الاجتماعي للصور "إنستغرام" تحديثات جديدة حولته إلى ما يشبه تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن خدمة "إنستغرام رييلز" سيمكنها حفظ الأصوات ومشاركتها بصورة أشبه بـ"تيك توك".

وستركز تقنية مشاركة المقاطع الصوتية وحفظها على الأغاني الشائعة والرائجة في محيط كل مستخدم.

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وسيمكن من خلال تلك التقنية تحديد الأغاني والمقاطع الصوتية بشكل أسرع ووضع الإشارات المرجعية عليها قبل مشاركتها.

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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