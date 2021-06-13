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الأحد، 13-06-2021 01:54 م

إنفيديا توقف دعم تعاريف 'ويندوز 7 ' في هذا التاريخ

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الوكيل الإخباري - تخطط شركة إنفيديا لإيقاف دعم أنظمة التشغيل ويندوز 7 وويندوز 8 وويندوز 8.1 في وقت لاحق من هذا العام.

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وتتوفر تعاريف إنفيديا حصريًا لنظام التشغيل ويندوز 10 في شهر أكتوبر، مع توفر تحديثات الأمان الهامة فقط عبر أنظمة التشغيل ويندوز 7 وويندوز 8 وويندوز 8.1 حتى شهر سبتمبر 2024.


وأوقفت شركة مايكروسوفت دعمها لنظامي التشغيل ويندوز 7 وويندوز 8، وحتى الدعم الموسع لنظام التشغيل ويندوز 8.1 ينتهي في شهر يناير 2023.


وقالت إنفيديا: الغالبية العظمى من عملاء GeForce قد انتقلوا إلى نظام التشغيل ويندوز 10، ومن أجل ضمان تمتع مالكي GeForce بأفضل مستوى ممكن من الأمان والدعم والوظائف، تركز إنفيديا الآن على نظام التشغيل ويندوز 10.

ويوجد الآن 1.3 مليار جهاز نشط يعمل بنظام ويندوز 10. ولكن لا يزال ويندوز 7 قيد الاستخدام في أجزاء كثيرة من العالم.


ويقدر موقع Statcounter أن ويندوز 7 لا يزال يمثل 15 في المئة من جميع إصدارات ويندوز.


ويهيمن ويندوز 10 على استخدام Steam، حيث يشكل 93 في المئة تقريبًا. بينما يشكل نظام التشغيل ويندوز 7 أقل من 2 في المئة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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