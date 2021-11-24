إيرادات شاومي تتراجع مع اشتداد المنافسة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة شاومي الصينية عن زيادة أقل من المتوقع بنسبة 8.2 في المئة في إيرادات الربع الثالث مع توقف نمو مبيعات الهواتف الذكية وسط المنافسة الشديدة من المنافسين.





اضافة اعلان

وقالت الشركة، التي تحصل على الغالبية العظمى من إيراداتها من خلال بيع الهواتف المحمولة، إن إيرادات الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 47.8 مليار يوان (7.49 مليارات دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر.





ومع ذلك، انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 5.8 في المئة سنويًا في الربع الثالث لتصل إلى 43.9 مليون وحدة. وأشارت الشركة إلى النقص العالمي في الرقاقات هو سبب التراجع.



وقال شيانغ وانغ، رئيس الشركة، إن شاومي تعمل بجد للحصول على إمدادات لأجهزة 4G في الأسواق الخارجية.



وأضاف أنه يتوقع استمرار النقص في النصف الأول من العام المقبل، على الرغم من أنه لا يزال يتوقع أن تحافظ الشركة على نمو مرتفع للغاية في عام 2022.

وارتفعت المبيعات الإجمالية إلى 78.06 مليار يوان في الربع من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزة تقدير السوق عند 79.20 مليار يوان.



وفقدت شاومي، التي تمكنت من الاستحواذ على حصة في السوق في الصين بعد تراجع منافستها هواوي التي تعرضت للعقوبات، مؤخرًا مكانتها أمام أوبو وفيفو والعلامة التجارية .

وتفوقت هونر على شاومي لتحتل المرتبة الثالثة من حيث حصة سوق الهواتف الذكية في الصين في الربع من يوليو إلى سبتمبر.



وقالت شركة تحليلات السوق كاناليس إن شحنات شاومي في الصين نمت بنسبة 4 في المئة فقط سنويًا في هذه الفترة. وانخفض إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في البلاد بنسبة 5 في المئة.



واستجابت الشركة للمنافسة بدفع قوي نحو تجارة التجزئة التقليدية. وافتتحت الشركة في الشهر الماضي متجرها رقم 10000 في الصين. كما التزمت بزيادة هذا العدد ثلاث مرات خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية