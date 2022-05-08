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إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

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الأحد، 08-05-2022 09:43 ص

إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

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الوكيل الاخباري- قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن معايير عمل وأداء العاملين في تويتر ستصبح أعلى بعد شرائه لهذه الخدمة.

وأضاف ماسك: "المتطلبات تجاه الأخلاق المهنية ستصبح أعلى بكثير، لكنها أقل بكثير مما أطلبه من نفسي".

في وقت سابق، قال ماسك، إنه إذا تم الاستحواذ على تويتر، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات وتصميمها وأمنها وتجهيزات الخدمة.

وقبل ذلك أعلنت شركة تويتر عن إبرام اتفاقية مع ماسك بخصوص بيعه هذه الشركة مقابل 44 مليار دولار.

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ومن جانبه أوضح الملياردير، في شرحه لاستثماره في الشبكة الاجتماعية، أنه يؤمن بإمكانية أن تصبح منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم.

وأعلن ماسك أنه مستعد لإنفاق أمواله الخاصة البالغة 21 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل من Morgan Stanley Senior Funding يصل إلى 25.5 مليار دولار.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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