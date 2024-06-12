إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي"

الوكيل الإخباري- سحب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعواه القضائية ضد شركة "أوبن إيه آي"، قبل جلسة استماع مقررة، اليوم الأربعاء، بشأن طلب الشركة المالكة لمنصة "تشات جي بي تي" رفض القضية.

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ورفع ماسك، الذي يمتلك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا وشارك في تأسيس "أوبن إيه آي" في عام 2015، دعوى قضائية ضد شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في فبراير (شباط)، مدعياً أن "أوبن إيه آي" لم تعد شركة غير ربحية وأن شركة التكنولوجيا العملاقة "مايكروسوفت" الآن هي المستفيد الرئيسي من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للشركة. ووفقاً لماسك، انتهك هذا التطور المهمة الأصلية لـ "أوبن إيه آي".



ورفضت "أوبن إيه آي" هذه الادعاءات، قائلة "إنه لم يكن هناك أي اتفاق رسمي من هذا القبيل"، ولم يقدم محامو ماسك أي أسباب لقراره بإسقاط القضية، وفقاً لوثائق المحكمة التي صدرت يوم الثلاثاء.



كما وجه مؤسسو "أوبن إيه آي" اتهاماتهم الخاصة ضد ماسك، مدعين في منشور في مارس (آذار) أنه سعى إلى "السيطرة الكاملة" على الشركة ومنصب الرئيس التنفيذي.

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