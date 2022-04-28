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الخميس، 28-04-2022 08:46 ص

إيلون ماسك يعلن الهدف التالي بعد "تويتر"

اي


الوكيل الإخباري - أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أنه سيشتري شركة "كوكاكولا" للمشروبات، بعد أيام من إبرامه صفقة لشراء موقع التدوين المصغر "تويتر"، لكن هذا الإعلان بدا وكأنه نكتة.


وكتب ماسك على حسابه الموثق بموقع "تويتر": "في المرة المقبلة سأشتري شركة كوكاكولا …"

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وحصدت التغريدة تفاعلا هائلا، إذ نالت أكثر من 40 ألف تعليق حتى صباح الخميس، وأعاد نشرها أكثر من 71 ألف مغرد، وأبدى 635 ألفا آخرين إعجابهم بها.

وفي التعليقات على التغريدة، اقترح مغردون على ماسك شراء شركات ومنصات بعينها، مثل "تيك توك" و"ماكدونالز".

وذهب آخرون إلى تذكير ماسك بأنه يصعب عليها شراء كوكاكولا، نظرا لأن قيمتها السوقية تبلغ 284 مليار دولار، مما يعني أنها تفوق ثلثي ثروة ماسك البالغة 268 مليار دولار.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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