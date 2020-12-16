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الأربعاء، 16-12-2020 12:06 م

ابتكار جديد من غوغل لدعم الرياضة واللياقة البدنية

أفضل تطبيقات ممارسة الرياضة وتحسين اللياقة البدنية


الوكيل الاخباري - كشفت غوغل عن أحد اختراعاتها الجديدة - سوار للياقة البدنية، أعلن عنه موقع الويب الخاص بمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية "USTPO".

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ويعتبر هذا السوار أول إنجازات غوغل في مجال اللياقة البدنية، كما تعتبر الفرقة التي قامت بتصميمه أول فرقة متخصصة باللياقة في غوغل على الإطلاق.


ونتيجة لعدم ذكر اسم فرقة اللياقة التي قامت بتصميم السوار فلم يذكر ضمن براءة الاختراع سوى السوار على أنه سوار خاص بتتبع اللياقة، بحسب ما ذكره موقع "91mobiles".

ويأتي هذا السوار مع تصميم أنيق ولافت، مع سلسلة ناعمة وحواف في جزئه الخلفي تعمل كقفل للسوار لتثبيته على المعصم، كما من الممكن تزويد السوار بشاحن مغناطيسي.


وتكشف المعلومات أن السوار قد لا يحتوي على شاشة عرض كما ذكر في براءة الاختراع، لذا فلن يكون هناك طريقة للتحقق من البيانات للأنشطة المنجزة التي من المفترض أن يراها المستخدم لمجرد إلقاء نظرة على معصمه.


ولكن يبقى هذا السوار قادرا على تعقب ومراقبة جميع الأنشطة الصحية التي يتم ممارستها.


وحلا منها لمشكلة غياب الشاشة عن سوار اللياقة البدنية، تعمل غوغل على تأمين تطبيق يسمح بتوصيل السوار إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.


وعلى الرغم من مجموعة المعلومات حول سوار غوغل، تبقى مواصفاته لغزا حتى الآن، حيث يظهر في براءة الاختراع التي قدمت لغوغل في وقت سابق كيف يمكن للمستخدمين إعطاء أوامر للساعات الذكية عبر إيماءات اليد ومن الممكن اتباع هذه الطريقة لتعويض عدم وجود شاشة.

 

سبوتنيك

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