ابتكار جديد يترجم الافكار الى كلمات مقروءة

الوكيل الإخباري- ابتكر علماء من جامعة تكساس في أوستن تقنية قادرة على «قراءة الأفكار وتحويلها إلى كلمات»، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، حيث يمكن لكمبيوتر مطور حديثاً قراءة أفكار الشخص وترجمتها إلى جمل كاملة، وفقاً لـ«نيتشر نيوروساينس» البريطانية العلمية.



وقال الباحثون إن جهاز «فك التشفير» تم تطويره لقراءة نشاط دماغ الشخص، وترجمة ما يريد قوله إلى لغة مفهومة، وإن لم يكن دائماً بكلمات دقيقة. فعلى سبيل المثال، ترجم الجهاز فكرة: «ليس لديّ رخصة قيادة بعد»، إلى كلمات: «لم أبدأ في تعلم القيادة بعد».

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