الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

البنك المركزي وجمعية البنوك لـ الوكيل لا قرار حتى الآن بتأجيل الأقساط البنكية في تموز

تعرف على رموز راية الأمن الجديدة

الأمن لـ الوكيل: ضبط سائق دهس مواطن ولاذ بالفرار.. فيديو

الفرجات لـ الوكيل : إجراءات لمن لم يتلقَ الجرعة الأولى في حال زيارة البترا

الصحة لـ الوكيل: فتح أي قطاع يحتاج أسبوعين لتحديد انعكاساته على المنحنى الوبائي

ضبط متسول تمتلك عائلته مؤسسة و 5 مركبات وراتب ضمان

لجان 'تحديث المنظومة السياسية' تجتمع اليوم لمناقشة جداول أعمالها

لقاح تجريبي جديد فعال بنسبة 92.28% ضد كورونا

المالية: ارتفاع التخليص على ' الهايبرد '

أسعار الذهب الثلاثاء 22/6/2021

الثلاثاء، 22-06-2021 10:41 ص

ابرز الطرق لاستخدام دردشة جوجل وغرف الاجتماعات الجديدة

شركة-جوجل


الوكيل الإخباري - تأتي دردشة جوجل لتستبدل خدمة Hangouts القديمة، بالإضافة إلى غرف الاجتماعات لتنظيم العمل وذلك ضمن تطبيق جيميل وليس عبر تطبيق منفصل.

اضافة اعلان

طريقة استخدام دردشة جوجل عبر الهواتف المحمولة :

يمكنك تفعيل هذه الخواص الجديدة على الهاتف المحمول عبر إتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى تطبيق جيميل، ثم قم بالضغط على الثلاث نقاط للوصول إلى الإعدادات.

2 - وبعد ذلك اختار تطبيقك ثم اختار الإعدادات العامة، وعندما تصل إلى هذه القائمة فإنك تجد اختيار اظهار الدردشة والغرف.

3 - وعندما تنتهي من تفعيل هذه الخواص، قم بإغلاق التطبيق ثم إعادة فتحه مجددًا حتى تعمل مباشرةً.


4 - وبعد ذلك تجد واجهة التطبيق اختلفت قليلًا، حيث تجد أمامك علامة جديدة في الأسفل لاستخدام الدردشة والغرف.


5 - يمكنك استخدام دردشة جوجل مباشرةً بعد الضغط على العلامة الخاصة بها، ثم البحث عن مستخدم بعينه أو عمل غرفة جديدة.


6 - وتستطيع عمل مجموعة دردشة جديدة عبر إضافة المزيد من المستخدمين بعد إضافة المستخدم الأول.

 

7 - كما تعمل الغرف بطريقة مشابهة للدردشة، ولكن الفارق الرئيسي هو أنك مع الغرف تحتاج لعمل الغرفة ثم تسميتها، وبعد ذلك تقوم بإضافة المستخدمين.


8 - ويمكنك إرسال دعوة الغرف لأي شخص في جهات اتصالك أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211281447416556U

أمازون وآبل تتصدران العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم

أبل-تخسر-معركة-قانونية-جديدة-أمام-Swatch

متجر تطبيقات آبل يواجه التدقيق في ألمانيا

البيانات-الضخمة،-ثقف-نفسك-1

تعرف على اهمية 'Big Data'

السياحة_في_المريخ

تحديات الذهاب إلى المريخ والعودة بأمان

RE4r2gN

ترقية مجانية من مايكروسوفت

11202019113028751776109

خطوات حذف حساب Zoom

أخبار متعلقة
unnamed

طريقة تفعيل ميزة التشفير في تطبيق الرسائل من جوجل

جوجل-1130x580

جوجل تطور معيار جديد للون البشرة

معلومات_عن_تطبيق_جوجل_درايف_Google_Drive

تعرف على ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور في مستندات جوجل درايف

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل تخطط لمنافسة خدمات الإنتاجية الشهيرة - صورة

تالتاتاتا

جوجل تطور شبكة Find My من آبل

696675012.jpg.0

أمازون تقلل عمولة متجرها