ابرز الطرق لاستخدام دردشة جوجل وغرف الاجتماعات الجديدة

الوكيل الإخباري - تأتي دردشة جوجل لتستبدل خدمة Hangouts القديمة، بالإضافة إلى غرف الاجتماعات لتنظيم العمل وذلك ضمن تطبيق جيميل وليس عبر تطبيق منفصل.





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طريقة استخدام دردشة جوجل عبر الهواتف المحمولة :





يمكنك تفعيل هذه الخواص الجديدة على الهاتف المحمول عبر إتباع الخطوات التالية:



1- توجه إلى تطبيق جيميل، ثم قم بالضغط على الثلاث نقاط للوصول إلى الإعدادات.



2 - وبعد ذلك اختار تطبيقك ثم اختار الإعدادات العامة، وعندما تصل إلى هذه القائمة فإنك تجد اختيار اظهار الدردشة والغرف.



3 - وعندما تنتهي من تفعيل هذه الخواص، قم بإغلاق التطبيق ثم إعادة فتحه مجددًا حتى تعمل مباشرةً.





4 - وبعد ذلك تجد واجهة التطبيق اختلفت قليلًا، حيث تجد أمامك علامة جديدة في الأسفل لاستخدام الدردشة والغرف.



5 - يمكنك استخدام دردشة جوجل مباشرةً بعد الضغط على العلامة الخاصة بها، ثم البحث عن مستخدم بعينه أو عمل غرفة جديدة.



6 - وتستطيع عمل مجموعة دردشة جديدة عبر إضافة المزيد من المستخدمين بعد إضافة المستخدم الأول.

7 - كما تعمل الغرف بطريقة مشابهة للدردشة، ولكن الفارق الرئيسي هو أنك مع الغرف تحتاج لعمل الغرفة ثم تسميتها، وبعد ذلك تقوم بإضافة المستخدمين.



8 - ويمكنك إرسال دعوة الغرف لأي شخص في جهات اتصالك أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

