ابرز الطرق لاستخدام دردشة جوجل وغرف الاجتماعات الجديدة

الوكيل الإخباري - تأتي دردشة جوجل لتستبدل خدمة Hangouts القديمة، بالإضافة إلى غرف الاجتماعات لتنظيم العمل وذلك ضمن تطبيق جيميل وليس عبر تطبيق منفصل.
طريقة استخدام دردشة جوجل عبر الهواتف المحمولة :
يمكنك تفعيل هذه الخواص الجديدة على الهاتف المحمول عبر إتباع الخطوات التالية:
1- توجه إلى تطبيق جيميل، ثم قم بالضغط على الثلاث نقاط للوصول إلى الإعدادات.
2 - وبعد ذلك اختار تطبيقك ثم اختار الإعدادات العامة، وعندما تصل إلى هذه القائمة فإنك تجد اختيار اظهار الدردشة والغرف.
3 - وعندما تنتهي من تفعيل هذه الخواص، قم بإغلاق التطبيق ثم إعادة فتحه مجددًا حتى تعمل مباشرةً.
4 - وبعد ذلك تجد واجهة التطبيق اختلفت قليلًا، حيث تجد أمامك علامة جديدة في الأسفل لاستخدام الدردشة والغرف.
5 - يمكنك استخدام دردشة جوجل مباشرةً بعد الضغط على العلامة الخاصة بها، ثم البحث عن مستخدم بعينه أو عمل غرفة جديدة.
6 - وتستطيع عمل مجموعة دردشة جديدة عبر إضافة المزيد من المستخدمين بعد إضافة المستخدم الأول.
7 - كما تعمل الغرف بطريقة مشابهة للدردشة، ولكن الفارق الرئيسي هو أنك مع الغرف تحتاج لعمل الغرفة ثم تسميتها، وبعد ذلك تقوم بإضافة المستخدمين.
8 - ويمكنك إرسال دعوة الغرف لأي شخص في جهات اتصالك أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية