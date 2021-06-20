الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

البنك الدولي يوافق على مشروع يدعم الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح كورونا

حماية المستهلك لـ الوكيل: ارتفاع أسعار الشقق إشاعة أطلقها مستثمرون لخدمة مصالحهم

الصوراني لـ الوكيل : المدارس الخاصة ضمن برنامج الفاقد التعليمي

مستوطنون يقتحمون الأقصى

وفيات الأحد 20/6/2021

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين - أسماء

أصحاب المقاهي والمطاعم يعترضون على شروط تقديم الأراجيل ويصفونها بـ'الجائرة'

الأطباء عبر تويتر: ' هجرتونا '

توجه لحجب تطبيقات معينة لمنع 'الغش ' في امتحانات التوجيهي

عاجل

التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 11:07 ص

ابرز الطرق لحل مشكلة عدم ظهور التنبيهات عبر اندرويد

android-device-identifiers-featured


الوكيل الإخباري - تواجه أجهزة أندرويد أحيانًا مشكلة عدم ظهور التنبيهات، وهذا يسبب إزعاجًا للمستخدمين لأن الرسائل الهامة لا تصلهم.

اضافة اعلان


ويمكن حل هذه المشكلة بأكثر طريقة بحسب سبب المشكلة، حيث تختلف أسباب المشكلة.

 

الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة : 

1- مراجعة إعدادات التنبيهات الخاصة بالتطبيق: 

يمكن أن تتغير إعدادات التنبيهات الخاصة بالهواتف في بعض الأحيان، وهذا بسبب عطل في التطبيق أو لأن شخص ما كان يعبث في التطبيق وإعداداته. 

 


2 - إيقاف خاصية تحسين أداء البطارية: 

يمكن لنظام أندرويد أن يعمل على تحسين استخدام البطارية واستهلاكها، وبالتالي زيادة العمر الافتراضي للبطارية.

 

3 - إعادة تثبيت التطبيق وتحديثه: 
تحدث المشكلة بسبب مشاكل في التطبيقات أو خوادم التطبيق الذي يتصل بها.

4 - التأكد من وضع عدم الإزعاج: 
تقدم هواتف أندرويد حديثًا وضع عدم الإزعاج، وهو وضع يمنع التنبيهات من الوصول إليك أثناء تفعيله.

5 - مراجعة الإتصال بالإنترنت وحالته: 
تعمل معظم التطبيقات التي ترسل تنبيهات عبر إتصال الإنترنت، ولذلك يجب أن تتأكد من كون الإتصال يعمل بشكل جيد أم لا. 

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 







 




 

 


 

إقرأ ايضا
1048401407_0_325_3072_1987_1000x541_80_0_0_fe0d499d7b3b9c5eed0bbe1af68360d1

يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آبل

instagram-reels

إنستغرام توسع إعلانات Reels

halo-app-body-feature

امازون يطرح ميزة لحساب نسبة الدهون في الجسم

images

سناب شات يزيل ميزة مرشح السرعة .. لهذا السبب

شعار-تويتر-800x549

تويتر يتيح ميزة جديدة لمضيفي spaces

640

مايكروسوفت تريد الاستفادة من الطلب السحابي الصيني

أخبار متعلقة
تالتاتاتا

جوجل تطور شبكة Find My من آبل

qr-code-scanning-1623850464

بإستخدام كاميرا هاتف اندرويد .. كيفية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR

9999118115

جوجل يعلن عن اصدار ٧ ميزات جديدة لنظام اندرويد

whatsapp-beta-for-android-hints-at-5-upcoming-features

واتسآب يجري تغييرا في قائمة الدردشة على هواتف أندرويد

phones-got-beta-version-of-android-12

١٢ طريقة جديدة لادارة الاتصالات في اندرويد

iStock-687932038-300x200

إبرز التطبيقات التي تمكنك من إسترجاع الصور المحذوفة على هاتفك