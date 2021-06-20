ابرز الطرق لحل مشكلة عدم ظهور التنبيهات عبر اندرويد

الوكيل الإخباري - تواجه أجهزة أندرويد أحيانًا مشكلة عدم ظهور التنبيهات، وهذا يسبب إزعاجًا للمستخدمين لأن الرسائل الهامة لا تصلهم.

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ويمكن حل هذه المشكلة بأكثر طريقة بحسب سبب المشكلة، حيث تختلف أسباب المشكلة.

الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة :





1- مراجعة إعدادات التنبيهات الخاصة بالتطبيق:

يمكن أن تتغير إعدادات التنبيهات الخاصة بالهواتف في بعض الأحيان، وهذا بسبب عطل في التطبيق أو لأن شخص ما كان يعبث في التطبيق وإعداداته.



2 - إيقاف خاصية تحسين أداء البطارية:

يمكن لنظام أندرويد أن يعمل على تحسين استخدام البطارية واستهلاكها، وبالتالي زيادة العمر الافتراضي للبطارية.

3 - إعادة تثبيت التطبيق وتحديثه:

تحدث المشكلة بسبب مشاكل في التطبيقات أو خوادم التطبيق الذي يتصل بها.



4 - التأكد من وضع عدم الإزعاج:

تقدم هواتف أندرويد حديثًا وضع عدم الإزعاج، وهو وضع يمنع التنبيهات من الوصول إليك أثناء تفعيله.



5 - مراجعة الإتصال بالإنترنت وحالته:

تعمل معظم التطبيقات التي ترسل تنبيهات عبر إتصال الإنترنت، ولذلك يجب أن تتأكد من كون الإتصال يعمل بشكل جيد أم لا.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية















