الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 11:41 ص

ابرز الطرق لمعرفة من هو الرقم الذي يزعجك

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الوكيل الإخباري - من أكثر الأشياء إزعاجاً لنا ونحن نمسك بالهاتف عندما تصلنا مكالمات مزعجة من أشخاص لا نعرفهم أو ربما محتالين، بالإضافة إلى الرسائل والبريد العشوائي ، بالنسبة لبعضنا لا يفضل الرد على رقم مجهول، لكنه في الوقت نفسه يريد أن يعرف هوية المتصل، خصوصاً إن كان ينتظر اتصالاً من شخصٍ بعينه.

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اعرف الاسم من تطبيق Truecaller أو TrapCall 

 

 أنشئ تطبيق Truecaller لتحديد هوية المتصل، إذ يتم استخدامه لتحديد جهات الاتصال المزعجة، وأيضاً هويات أشخاص نهتم لأمرهم، كما يساعد على العثور على أي أرقام حذفتها أو نسيت حفظها في دليل الهاتف، وذلك بفضل امتلاك الدليل قاعدة بيانات لأكثر من 2 مليار رقم حول العالم.

 

تطبيق TrapCall يقدم المزايا نفسها في تحديد الأرقام غير المعروفة أو المحظورة فور وصولها إلى هاتفك، وهو متاح لكل من أجهزة iOS و Android.

 

أو ابحث عن حسابات فيسبوك برقم الهاتف 

 من الممكن أيضاً العثور على حسابات فيسبوك بأرقام هواتف إذا كان حساب الشخص مرتبطاً برقم هاتفه، كل ما عليك فعله هو إدخال الرقم في شريط البحث، وستظهر أي رسائل أو ملفات تعريف مرتبطة في نتائج البحث.  


الميزة الكبيرة في حال ربط الشخص رقم هاتفه بحسابه على فيسبوك، أنه يستطيع معرفة ما هو أكثر من اسم صاحب الرقم، ويأخذ نظرة ثاقبة عبر ملفه الشخصي، حيث سيعرف عن اهتماماته وهواياته وشبكة علاقاته وأفكاره من المنشورات التي يشاركها.


تتبع موقع صاحب الهاتف

 يُمكنك تتبع موقع المتصل بك، باستخدام أدوات تتبع المكالمات IMEI وGPS، وتساعد تطبيقات مثل GPS Phone وLocate Any Phone في منحك إحداثيات GPS لرقم هاتف في غضون ثوان. يمكنك أيضاً تتبع أرقام الهواتف عن طريق الرسائل القصيرة أو رسائل واتساب من خلال هذه التطبيقات. 

 

 

المصدر - عربي بوست



 




 

 


 

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