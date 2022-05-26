ابل تكشف عن الجدول الزمني لمؤتمر المطوريين WWDC 2022

الوكيل الإخباري - ينطلق مؤتمر ابل السنوى للمطوريين في شهر يونيو المقبل، ولقد شاركت مؤخراً جدولها الزمني للمؤتمر بدءاً من 6 من يونيو.



تعقد شركة ابل مؤتمر المطوريين القادم بحضور عدد من المطوريين على عكس السنوات الماضية التي إقتصرت فيها فعاليات المؤتمر على البث على شبكة الإنترنت نتيجة لقيود إنتشار فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وينطلق المؤتمر بكلمة رئيسية تبث على شبكة الإنترنت عبر موقع ابل الرسمي، كما تبث فعاليات الحدث عبر تطبيق Developer، و Apple TV إلى جانب منصة اليوتيوب.

ومن المقرر أن تستعرض ابل خلال فعاليات الحدث الجديد في أنظمة التشغيل وبرمجيات الشركة في منصات ابل المختلفة في 6 من يونيو.



أيضاً تقدم ابل لاحقاً تفاصيل حول الأدوات الجديدة المقدمة للمطوريين، إلى جانب التقنيات الجديدة، مع المميزات الجديدة المقدمة في تطبيقات الشركة، ومن ثم ينتهي اليوم الأول بالإعلان عن الفائز بجائزة أفضل تصميم.



يذكر أن ابل تدفع التحديثات الجديدة من أنظمة iOS 16 و iPadOS 16 و watchOS 9 وأيضاً التحديث الجديد من macOS بعد شهر من الإعلان الرسمي، لذا نترقب إنطلاق حدث ابل لمزيد من التفاصيل.

التقنية بلا حدود

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





