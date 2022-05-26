الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الأوقاف يعلن عن ترتيبات وكلفة الحج للعام الحالي

شركة طاقة تتحدث عن حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا

الزراعيين تبدي تخوفها من حملات مقاطعة الدجاج

الصادرات الوطنية.. ارتفاع الخضار وانخفاض الملابس وهذه الدول التي تستحوذ

انخفاض أسعار الذهب محلياً اليوم

الدولار يعود لتسجيل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه المصري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا قد تثير ركوداً عالمياً

مخزونات النفط الأمريكية تنخفض مليون برميل الأسبوع الماضي

الضمان يوضح حول آلية خصم وتقسيط رصيد التعطل

الخميس، 26-05-2022 12:12 م

ابل تكشف عن الجدول الزمني لمؤتمر المطوريين WWDC 2022

wwdc-2021


الوكيل الإخباري - ينطلق مؤتمر ابل السنوى للمطوريين في شهر يونيو المقبل، ولقد شاركت مؤخراً جدولها الزمني للمؤتمر بدءاً من 6 من يونيو.

تعقد شركة ابل مؤتمر المطوريين القادم بحضور عدد من المطوريين على عكس السنوات الماضية التي إقتصرت فيها فعاليات المؤتمر على البث على شبكة الإنترنت نتيجة لقيود إنتشار فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وينطلق المؤتمر بكلمة رئيسية تبث على شبكة الإنترنت عبر موقع ابل الرسمي، كما تبث فعاليات الحدث عبر تطبيق Developer، و Apple TV إلى جانب منصة اليوتيوب.

 

ومن المقرر أن تستعرض ابل خلال فعاليات الحدث الجديد في أنظمة التشغيل وبرمجيات الشركة في منصات ابل المختلفة في 6 من يونيو.


أيضاً تقدم ابل لاحقاً تفاصيل حول الأدوات الجديدة المقدمة للمطوريين، إلى جانب التقنيات الجديدة، مع المميزات الجديدة المقدمة في تطبيقات الشركة، ومن ثم ينتهي اليوم الأول بالإعلان عن الفائز بجائزة أفضل تصميم.


يذكر أن ابل تدفع التحديثات الجديدة من أنظمة iOS 16 و iPadOS 16 و watchOS 9 وأيضاً التحديث الجديد من macOS بعد شهر من الإعلان الرسمي، لذا نترقب إنطلاق حدث ابل لمزيد من التفاصيل.

 

التقنية بلا حدود 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
هاتف-جوجل-القابل-للطي-قد-تأخر-مرة-أخرى

هاتف جوجل القابل للطي قد تأخر مرة أخرى

v22v_net_4fe457660309bf3a05da7cf4ea192118

4 برامج لتشفير البيانات الحساسة عن اعين المتطفلين

شركة-جوجل-1

جوجل تضيف 3 مليارات دولار إلى الاقتصاد في السعودية

202205261349-main

دايسون تطور روبوتات قادرة على أداء الأعمال المنزلية

شرح-طريقة-التغلب-على-مشكلة-تجميد-متصفح-جوجل-كروم

كروم يحصل على عدسات جوجل لتحسين البحث

hero-animation-poster-4k-sharpenedjpg

ويندوز 11 يحصل على طريقة لاستعادة التطبيقات

أخبار متعلقة
75016a78-34ed-4b19-8768-831adca66fc9

أبل تتطلع إلى زيادة إنتاج مصانعها خارج الصين

معلومات_عن_شركة_أبل

خطوة آبل تشير إلى التقدم في المشروع الرئيسي

Make-Video-Calls-From-Android-to-iOS-DzTechs

آبل توفر ميزة تجعل مكالمات الفيديو والصوت أفضل

medium_2022-05-17-420f36fcc6

أبل تطرح تحديث iOS 15.5 مع تحسينات إلى Apple Cash و Podcasts

iStock-458610713

ينافس أجهزة أمازون وRoku.. آبل تخطط لإطلاق جهاز جديد طال انتظاره

101581856

مهندسو آبل في الصين يحافظون على تدفق المنتجات