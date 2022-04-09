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السبت، 09-04-2022 11:06 ص

اتبع هذه الخطوات.. لكتم صوتك أو صوت أي شخص بكلوب هاوس

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الوكيل الإخباري -إذا كنت مشاركا في دردشة من خلال تطبيق Clubhouse ولا ترغب في أن يسمعك الناس، خاصةً إذا كنت على طريق سريع، أو في غرفة مليئة بأشخاص آخرين، فمن السهل كتم صوتك، وكذلك كتم صوت الأشخاص الذين يتحدثون في غرفة الدردشة الخاصة بك.

وعليك اتباع خطوات للقيام بذلك باستخدام تطبيق iPhone أو أندرويد وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كتم صوتك في Clubhouse
لا يتطلب كتم صوتك في Clubhouse سوى ضغطة واحدة، فعندما تكون "مكبر صوت" في غرفة Clubhouse، سيظهر رمز ميكروفون صغير في الركن الأيمن السفلي من شاشتك، وبينما يوجد خط أحمر من خلاله، يتم كتم صوتك، فإذا لم يكن به هذا الخط، فسيكون الميكروفون قيد التشغيل.

يمكنك لكتم الصوت أو إلغاء كتمه، أن تضغط على رمز الميكروفون هذا، وليس هناك حد لعدد المرات التي يمكنك فيها إيقاف تشغيل الميكروفون أو فكه مرة أخرى.

كتم صوت شخص آخر في Clubhouse
إذا كنت مشرفًا في غرفة Clubhouse، سيكون لديك نجمة خضراء بجوار اسمك، ويمكنك التحكم في من سيتحدث، وهذا يشمل اختيار من يصبح المتحدث، وامتلاك القدرة على كتم صوت المتحدثين عند الطلب.

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