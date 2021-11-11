احذر.. طريقة اختراق جديدة تطارد مستخدمي واتساب

الوكيل الاخباري - حذر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” مستخدميه من رسائل احتيال ترد إلى حساباتهم، من هواتف أصدقائهم على شكل كلام مكتوب.

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وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن “واتساب” أطلق حملة توعية بالتعاون مع هيئة معنية بحماية المستهلك في بريطانيا حيال هذا الأسلوب الجديد من الاحتيال.



وتقوم حملة التوعية على ثلاث خطوات أساسية: توقف قليلا، وفكّر، واتصل، وترمي الحملة إلى تنبيه الضحايا المحتملين عن طريقة الاحتيال الجديدة، وكيفية التصدي لها.



ويمكن لقراصنة الإنترنت أن يخترقوا حسابات على “واتساب”، عبر استخدام حسابات أخرى اخترقوها بالفعل، ويستغلوها في توجيه رسائل “طلب مساعدة”.



وغالبا ما يطلب المخترقون الذي يعتمدون أسلوب “صديق في محنة”، إلى إرسال كود ويطلبون من الضحية إعادته إليهم، وهذا يمكّن المجرمين من اختراق الحساب.



وقال “واتساب”: “في حال تلقيت رسالة مشكوك فيها، فأسهل وأسرع طريقة هي أن تجري مكالمة مع صاحب الرسالة أو تطلب من توجيه رسالة صوتية. الغاية من ذلك التأكد من هو بالفعل الشخص الذي يقف خلف الرسالة”.

مزمز