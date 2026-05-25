احذر ... نقرة واحدة قد تُفقدك بياناتك!

الوكيل الإخباري- تبدأ القصة غالباً بإشعار بسيط على الهاتف: "فلان بدأ بمتابعتك". وبسبب معرفة الشخص، يقبل كثيرون طلب المتابعة من دون التدقيق في سبب إنشاء حساب جديد، قبل أن يكتشفوا لاحقاً أنهم وقعوا في فخ رقمي خطير.





وخلال الفترة الأخيرة، انتشرت حيلة إلكترونية يعتمد فيها بعض المخترقين على استخدام صور وأسماء حسابات الأصدقاء والمقربين لإنشاء حسابات مزيفة تبدو مطابقة للحسابات الأصلية.



ويبدأ الحساب الوهمي بإرسال رسالة خاصة تتضمن رابطاً يطلب من المستخدم الضغط عليه بداعي الفضول أو المساعدة، بينما تكون هذه الروابط مصممة لسرقة البيانات أو اختراق الحسابات.



وتتنوع أساليب الاختراق، إذ قد يقود الرابط إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة تشبه منصات التواصل الاجتماعي، وعند إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور يتم الاستيلاء على الحساب مباشرة.



كما قد تُستخدم بعض الروابط لسرقة "ملفات تعريف الارتباط" الخاصة بالمستخدم، ما يمنح المخترقين القدرة على الوصول إلى الحسابات المفتوحة من دون الحاجة إلى كلمة المرور أو رمز التحقق الثنائي.



وفي بعض الحالات، يؤدي الضغط على الرابط إلى تحميل برمجيات تجسس خفية على الهاتف، بهدف مراقبة النشاط وسرقة المعلومات الشخصية.



وينصح خبراء الأمن السيبراني بعدم الضغط على أي رابط يصل من حساب جديد أو مشبوه، حتى لو كان يحمل اسم وصورة شخص معروف.



كما يُوصى بالإبلاغ عن الحسابات المزيفة وحظرها فوراً، إلى جانب التواصل مع الشخص الحقيقي لتنبيهه إلى انتحال شخصيته واستهداف جهات اتصاله.



ويؤكد المختصون أن التريث والتأكد قبل التفاعل مع أي رسالة أو رابط مجهول يبقى من أهم وسائل الحماية من عمليات الاحتيال والاختراق الإلكتروني.





