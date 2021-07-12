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الإثنين، 12-07-2021 01:39 م

استخدام ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 مع هواتف أندرويد

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الوكيل الإخباري - تستخدم ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 البلوتوث للاتصال بالهواتف والأجهزة المختلفة، ولذلك يمكنك توصيلها بهاتفك أو أي جهاز يستخدم بلوتوث.

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وحتى تقوم بتوصيلها بهاتف أندرويد قم بالتوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالهاتف، ثم اختر الأجهزة المتصلة.

 

وبعد ذلك قم بالضغط على إضافة جهاز بلوتوث جديد، وذلك حتى تقوم بإضافة ذراع تحكم بلاي ستيشن 5.

وتحتاج قبل أن تكمل عملية التوصيل أن تدخل ذراع التحكم في وضع الإقتران أيضًا، وذلك عبر الضغط على زر علامة البلايستيشن مع Create في نفس الوقت.

وعندما يصبح ذراع التحكم في وضع الاقتران فإنه يضيء باللون الأزرق مرتين ثم يتوقف ويعيد الكرة أكثر من مرة.

وبعد ذلك توجه إلى الهاتف وقم بالضغط على الاتصال بذراع التحكم اللاسلكي، ثم وافق على الاقتران بين الهاتف و الذراع.

ولا تدعم جميع الألعاب المتاحة في متجر جوجل بلاي استخدام أذرع التحكم معها، لذلك يجب أن تتأكد من دعم اللعبة التي ترغب في تجربتها أولًا. 


وقد تختلف الاختيارات بحسب الواجهة التي يستخدمها هاتفك، ولكن تعتبر الطريقة واحدة في المجمل. 

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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