استدعاء 100 ألف مركبة "ID.4" الشهيرة بسبب خلل مصنعي

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة فولكس فاجن حملة استدعاء ما يقرب من 98,806 من مركباتها الكهربائية الشهيرة ID.4، وذلك بسبب اكتشاف عيب في مقابض الأبواب يمكن أن يؤدي إلى فتح الأبواب بشكل غير متوقع أثناء القيادة.



يشمل هذا الاستدعاء سيارات ID.4 التي تم إنتاجها بين عامي 2021 و2024 في مصانع فولكس فاجن في تسفيكاو بألمانيا وتشاتانوغا بولاية تينيسي، الولايات المتحدة.



ووفقًا للشركة، تعتقد أن أقل من 1% من السيارات المتأثرة قد تحتوي بالفعل على هذا العيب.



هذا الإعلان يمثل استدعاءً هامًا للسيارة التي تعتبر من بين أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في السوق الأمريكي، ويأتي في وقت تستمر فيه الشركات الكبرى في مجال السيارات الكهربائية مثل فولكس فاجن في مواجهة تحديات تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها.



إلى جانب الإعلان عن الاستدعاء، أصدرت فولكس فاجن أمرًا بوقف بيع جميع سيارات ID.4 المتأثرة على الفور.



وأعلنت الشركة أيضًا عن تعليق مؤقت للإنتاج في مصنع تشاتانوغا، حيث يتم تجميع جزء كبير من سيارات ID.4.



تأتي ذه الخطوة في إطار جهود الشركة للحد من تأثير هذا العيب على العملاء وتجار السيارات.



أكد «مارك جيليس» المتحدث باسم فولكس فاجن، في تصريحاته لـ "Green Car Reports" أن الشركة تتعامل بجدية كبيرة مع هذا الاستدعاء، قائلاً: “بعد مراجعة شاملة واستجابة لإيقاف بيع ID.4، سنعلق مؤقتًا إنتاج السيارة في مصنع فولكس فاجن في تشاتانوجا حتى يتوفر علاج للمشكلة”.



وقد تم التأكيد على أن ما يقرب من 200 موظف في مصنع تشاتانوجا سيتم منحهم إجازة مؤقتة اعتبارًا من 23 سبتمبر.



وستستمر فولكس فاجن في دفع 80% من رواتب هؤلاء الموظفين، مع الحفاظ على جميع المزايا الحالية لهم خلال فترة التوقف المؤقتة.



من جهتها، تواصل الشركة استكشاف سبل دعم وكلائها التجاريين، حيث يتوقع أن يتأثر السوق المحلي بشكل ملحوظ بسبب هذا الاستدعاء.



تفاصيل المشكلة والآثار المحتملة

العيب الذي تم اكتشافه يتعلق بمقابض الأبواب في السيارات الكهربائية، وهو أمر غير معتاد ولكنه يمثل خطورة على السائقين والركاب على حد سواء.



ووفقًا للوثائق المقدمة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، قد يتسرب الماء إلى داخل مقبض الباب، ويصل إلى لوحة الدوائر المطبوعة التي تتحكم في فتح وإغلاق الأبواب.



نتيجة لذلك، قد تحدث مشاكل في الاتصال بين المقبض ووحدة التحكم في الباب، مما يؤدي إلى فتح الباب بشكل غير متوقع.



إذا حدث هذا العطل، فقد يسمع السائق صوت نقرة مشابه للصوت العادي الذي يصدر عند فتح الباب.



ورغم أن هذا قد يبدو غير خطير في البداية، إلا أن فتح الأبواب أثناء القيادة قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، خاصة عند القيادة بسرعات عالية أو في ظروف الطريق الصعبة.



تعمل فولكس فاجن بجد لمعالجة هذه المشكلة، فعلى الرغم من أن الشركة قد تلقت 135 مطالبة بضمان تتعلق بهذه المشكلة منذ يونيو 2023 وحتى مايو 2024، إلا أنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حوادث أو إصابات نتيجة لهذا العيب.



وفي إطار الجهود المبذولة لحل المشكلة، ستقوم فولكس فاجن بالتعاون مع وكلائها لفحص جميع السيارات المتأثرة واستبدال مقابض الأبواب إذا لزم الأمر.



بالإضافة إلى ذلك، ستحصل جميع السيارات المستدعاة على تحديث برمجي لمعالجة أي مشاكل محتملة في التحكم.



وتؤكد فولكس فاجن أنها ستقوم بتعويض جميع العملاء الذين قاموا بإصلاحات سابقة تتعلق بهذه المشكلة على نفقتهم الخاصة.



وتهدف الشركة إلى توفير تجربة إصلاح سلسة لعملائها المتأثرين، مع ضمان أن جميع الأعمال تتم بشكل مجاني.

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