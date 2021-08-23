استعادة صفحات جوجل كروم المغلقة في الحواسيب

الوكيل الإخباري - قد تغلق صفحات جوجل كروم بشكل خاطئ أو مفاجئ خاصةً إذا تعرض حاسوبك لإعادة تشغيل إجبارية أو انقطاع بالكهرباء.

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وتحدث هذه الأمور مع الهواتف المحمولة أيضًا بعد تثبيت التحديثات الكبيرة وإعادة تشغيل الهاتف بشكل مفاجئ.

يقوم جوجل كروم بتسجيل جميع الصفحات التي قمت بزيارتها خلال فترة زمنية قصيرة، لذلك تستطيع الوصول إليها وإعادة فتح الصفحات عبرها.



ولكن لا تعمل هذه الطريقة إذا كنت تستخدم وضع التخفي المتصفح أؤ كنت أغلقت حفظ سجل الزيارات بشكل يدوي.

ويمكنك الوصول إلي قائمة الصفحات التي تم إغلاقها حديثًا عبر الخطوات التالية:

1- اضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة في المتصفح إلى جوار صورتك الشخصية، وبعد ذلك توجه إلى تبويب السجل.

2- وعندما تقف بمؤشر الفأرة فوق سجل التبويب فإن المتصفح يعرض لك جميع الصفحات التي تم إغلاقها مؤخرًا، وتستطيع الضغط على أي صفحة لإعادة فتحها.

3- وإذا كنت تستخدم حاسوب ماك، فإنك تستطيع الضغط على شريط القائمة العلوي واختيار السجل عبره، وتعرض لك هذه الصفحة جميع الصفحات التي تم إغلاقها مؤخرًا.

4- ويمكنك أيضًا فتح جميع صفحات جوجل كروم التي تم إغلاقها بشكل خاطئ عبر ضغطة واحدة بزر الفأرة الأيمن على شريط العنوان.

5- وبعد ذلك اختيار إعادة فتح الصفحات المغلقة، وتقوم هذه الطريقة بفتح جميع الصفحات المغلقة في آن واحد.

6 - ويمكنك الضغط على أزرار Ctrl + Shift + T في أجهزة ويندوز أو ⌘ + Shift + T في أجهزة ماك حتى تقوم بالعمل نفسه.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية