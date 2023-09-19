الثلاثاء 19-09-2023
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الثلاثاء، 19-09-2023 11:32 ص

اشتراك شهري مقابل استخدام هذا التطبيق !

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الوكيل الإخباري- قال إيلون ماسك إن منصة إكس، تويتر سابقاً، ربما تفرض رسوماً على جميع المستخدمين للوصول إليها.

وقال ماسك: "أهم سبب لنقل الخدمة إلى الدفع الشهري مقابل استخدام منصة إكس، أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمكافحة جيوش ضخمة من البوتات".

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وقال مالك منصة إكس، إن فرض رسوم على جميع المستخدمين سيثبط إنشاء الحسابات المزيفة، التي تنشر الرسائل المزعجة والمعلومات الخاطئة.

ورغم هذا التأكيد، لم يعلن ماسك بشكل قاطع موعداً لبداية العمل بالاشتراكات، ولا ثمنه. 


وتعرض إكس حالياً اشتراكاً شهرياً بـ 8 دولارات، تمنح المستخدمين شارة التحقق الزرقاء، وعرضاً أقل للإعلانات، وإمكانية تحرير المشاركات، وميزات أخرى. كما بدأت أيضاً  فرض رسوم على الخدمة المعروفة بـ "إكس برو" أو "تويت ديك سابقاً".


أعلن ماسك أيضاً في حديثه أن عدد مستخدمي إكس النشطين شهرياً بلغ 550 مليوناً أمس الاثنين.

 

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