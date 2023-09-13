اطلاق ايفون 15 .. سعر البيع واهم الميزات

الوكيل الإخباري- كشفت "آبل" النقاب عن جيل جديد من هواتفها الذكية حين قدّمت "آيفون 15" بـ 4 فئات خلال مؤتمرها السنوي الذي أقيم على مسرح "ستيف جوبز" بمقر الشركة في كاليفورنيا الأميركية الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023.

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وشملت المنتجات التي كشفت عنها الشركة الأميركية خلال المؤتمر، ساعتها الذكية "آبل واتش سيريز 9″، إلى جانب الإصدار الثاني من ساعة "ألترا".



وجاء "آيفون 15" بـ 4 فئات؛ هي "آيفون 15″، و"آيفون 15 بلس"، و"آيفون 15 برو"، إلى جانب "آيفون 15 برو ماكس" ذي الشاشة الأكبر.



ستغطي مادة التيتانيوم التي تتميّز بالصلابة والخفة طرازي "آيفون 15 برو"، و"آيفون 15 برو ماكس". (أسوشيتد برس)



أبرز مميزات "آيفون 15"

ويأتي هاتف "آيفون 15" بـ5 ألوان مع "كاميرا" بدقة 48 ميغابيكسل، ويتميز بمقاومة الماء والغبار، إضافة إلى ميزة الجزيرة التفاعلية.



وستغطي مادة التيتانيوم طرازي "آيفون 15 برو"، و"آيفون 15 برو ماكس"، التي تتميّز بالصلابة من جهة والخفة والنحافة من جهة أخرى.



وأذعنت الشركة الأميركية لمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بشواحن الهواتف الذكية، إذ أعلنت أنها زودت "آيفون 15" بمنفذ الشحن العالمي "يو إس بي-سي" (USB-C).



ونظرا لتحول "آبل" إلى شواحن "يو إس بي-سي"، فلن تعمل كابلات "لايتنينغ" (Lightning) القديمة مع الجيل الأحدث من "آيفون".



كما سيكون "آيفون 15" قادرا على طلب المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية، حال تعذر الوصول إلى الشبكة الخلوية. وستكون هذه الخدمة مجانية لمدة عامين.

وستباع الفئة الأساسية من "آيفون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار، وهو السعر نفسه الذي بيع به الطراز الأساسي من "آيفون 14" الذي طُرح قبل عام.



الجزيرة