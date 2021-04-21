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الأربعاء، 21-04-2021 02:27 م

اكتشاف جديد يثبت وجود 'سوس تويتر'

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية عن توصل مجموعة من العلماء إلى اكتشاف جديد أثبت وجود ما يطلق عليه "سوس تويتر".

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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن مصطلح "السوس" أو "العث"، أطلقه باحثون يابانيون ونمساويون على نوع غريب غير معروف بالنسبة إليهم من الحشرات سجلوه على منصة تويتر.

 

وعثر ساتوشي شيمانو، الأستاذ في جامعة "هوساي" في طوكيو، على لقطات للسوس الأسود - نشرها مصور هاو - أثناء تصفح موقع "تويتر" العام الماضي.

وأظهرت الصور مجموعة من العناكب الصغيرة تتجمع في صدع برصيف خرساني في ميناء الصيد في تشوشي جنوب شرقي العاصمة.


وقال شيمانو لوكالة "فرانس برس" "بعد أن رأيتها مباشرة، اعتقدت أنها مختلفة عن غيرها التي أعرفها، واعتقدت أنها يمكن أن تكون نوعًا جديدًا".


وتواصل الباحث مع المصور عبر تويتر لتأكيد الموقع ثم زار الميناء لجمع العينات، وأكد لاحقًا مع فريقه أن العث يمثل نوعًا غير معروف من قبل.


قال شيمانو إن العث يبلغ طوله 0.7 مليمتر فقط، وهو صغير الحجم وغير ضار بالبشر. هو نوع من العث الساحلي يأكل الطحالب والأشنة ويعيش في مجموعة
وقرر شيمانو وفريقه الإشادة بدور "تويتر" في لفت انتباههم إلى العث بتسميتها "عث تويتر" أو "سوس تويتر".


وقال شيمانو لوكالة فرانس برس "اقترحت الاسم لربط الاكتشاف بالمجتمع الحديث".


وتابع "آمل أن يساعد الاسم في جذب المزيد من الناس للتعرف على عالم هذا البحث بالذات".


ويشعر شيمانو بالحماس أيضًا بشأن احتمال أن تساعد وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن المزيد من الأنواع الجديدة، وتسخير قوة الملايين من المستخدمين حول العالم للاكتشاف العلمي.


ونشر الفريق، بما في ذلك توبياس بفينجستل، أخصائي العث بجامعة جراتس في النمسا، تفاصيل الكشف العلمي الجديد في مجلة "تنوع الأنواع" في 22 مارس/آذار.


وليست هذه هي المرة الأولى التي يساعد فيها تويتر في الكشف عن أنواع لم تكن معروفة من قبل - على الرغم من أنه يعتقد أن مثل هذه الاكتشافات نادرة.


في عام 2020 ، أعلنت جامعة كوبنهاغن أن خبرائها اكتشفوا طفيليًا فطريًا جديدًا بعد اكتشاف بعض العلامات غير العادية على صورة دودة الألفية التي تمت مشاركتها على تويتر.

 

سبوتنيك

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