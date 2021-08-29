الأجهزة القابلة للارتداء تسبب قلقًا صحيًا للمرضى

الوكيل الإخباري - تعتبر الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية أداة مفيدة في أمراض القلب، إذ إنها تساعد الأطباء في تثقيف المرضى، وتمنح الباحثين إمكانية الوصول إلى بيانات حول الاتجاهات الصحية ولكن بالنسبة لبعض المرضى، يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

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وبعد عام واحد من تشخيص إصابتها بالرجفان الأذيني، وهي حالة قلبية تسبب عدم انتظام ضربات القلب، عانت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا من مشكلة جديدة تتمثل بالقلق الصحي التي أثارتها ساعتها الذكية.



وبالرغم من عدم وجود أعراض مقلقة، أصبحت المريضة أكثر انشغالًا وقلقًا بشأن الإشعارات الواردة من ساعتها وسجلت على مدار عام واحد 916 تسجيلًا لتخطيط القلب من خلال جهازها.

وتقول ليندسي روزمان، الأستاذة المساعدة في الطب في قسم أمراض القلب في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا، التي كتبت عن الحالة في ورقة بحثية جديدة: إن هذه المريضة ليست غريبة.

وأضافت: هذه مجرد مثال واحد على نمط شوهد في عيادات أمراض القلب. إذ كان المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أو خفقان القلب يأتون إلى العيادة مع كميات كبيرة من الأوراق التي تحتوي على بيانات من ساعاتهم الذكية.

وتقول روزمان: الأجهزة القابلة للارتداء مفيدة ولكن قد يكون لها تأثير غير مقصود على بعض المرضى في الوقت نفسه، حيث تخلق الأجهزة القابلة للارتداء هذا القلق وتديمه.

ومن المحتمل أن تأتي بعض المشاكل من الوصول المستمر إلى المعلومات الصحية عند الطلب ويمكن للأجهزة القابلة للارتداء أن تخلق هذا النمط من مراقبة الأعراض المرضية.

ولاحظت روزمان أيضًا أن العديد من المرضى انزعجوا من القراءات غير الضارة، مثل إشعارات ارتفاع معدل ضربات القلب من التمرين، أو عندما قالت الأجهزة القابلة للارتداء أن القراءة غير حاسمة أو غير متسقة .

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية