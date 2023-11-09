الحاكم كيفن ستيت يكشف عن خطة جديدة لإضفاء الشرعية على اللعب الرياضي في أوكلاهوما





الوكيل الإخباري- أعلن المحافظ كيفن ستيت عن خطة يوم الخميس لإضفاء الشرعية على الألعاب الرياضية في أوكلاهوما، وهي خطوة أيدها منذ فترة طويلة. ستسمح الخطة لسكان أوكلاهوما بالمراهنة على الأحداث الرياضية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وشخصيًا في الفتحات. اضافة اعلان





وبموجب الخطة، سيتم فرض ضريبة على الأرباح الرياضية عبر الهاتف المحمول بمعدل 20%، وسيتم فرض ضريبة على المراهنات الشخصية بمعدل 15%. ستفرض الولاية أيضًا رسوم ترخيص قدرها 500000 دولار على الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المراهنات الرياضية.



وستتضمن الخطة أيضًا بعض القيود على المراهنات الرياضية. على سبيل المثال، لا يمكن اللعب على الرياضات الجامعية، وستكون هناك حدود لمبلغ المال الذي يمكن اللعب به.



دعم الحاكم ستيت الأرباح الرياضية

كان الحاكم ستيت مؤيدًا صريحًا لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية في أوكلاهوما. وقال إنه يعتقد أن ذلك سيكون بمثابة نعمة لاقتصاد الولاية، حيث سيدر إيرادات بملايين الدولارات كل عام. وقال أيضًا إنه سيخلق فرص عمل ويوفر مصدرًا جديدًا للترفيه لسكان أوكلاهوما.



الطريق إلى الأمام

ولا تزال الخطة في مراحلها الأولى، وليس من الواضح ما إذا كانت الهيئة التشريعية في أوكلاهوما ستوافق عليها أم لا. ومع ذلك، قال الحاكم ستيت إنه واثق من أنه سيتمكن من إقرار مشروع القانون.



إذا تمت الموافقة على الخطة، ستنضم أوكلاهوما إلى العدد المتزايد من الولايات التي شرّعت المراهنات الرياضية. وفقًا لجمعية الألعاب الأمريكية، قامت 35 ولاية بتشريع المراهنات الرياضية منذ أن ألغت المحكمة العليا قانونًا اتحاديًا في عام 2018 يحظر هذه الممارسة.



التأثير الاقتصادي للأرباح الرياضية القانونية

من المتوقع أن يكون للأرباح الرياضية القانونية تأثير كبير على اقتصاد أوكلاهوما. تقدر جمعية الألعاب الأمريكية أن المراهنات الرياضية يمكن أن تدر إيرادات بمليارات الدولارات للولايات كل عام. ويمكن استخدام هذه الإيرادات لتمويل برامج الدولة الهامة، مثل التعليم والبنية التحتية.



بالإضافة إلى توليد الإيرادات، من المتوقع أيضًا أن تؤدي الأرباح الرياضية



التأثير الاجتماعي للألعاب الرياضية القانونية

ومن المتوقع أيضًا أن يكون للمراهنة الرياضية القانونية تأثيرًا اجتماعيًا. يعتقد بعض الناس أن المراهنة الرياضية القانونية ستؤدي إلى زيادة إدمان الفتحات . ومع ذلك، يرى آخرون أن المراهنة الرياضية القانونية ستساعد في تقليل إدمان الفتحات من خلال توفير بيئة منظمة للأشخاص للمقامرة.



من المتوقع أيضًا أن يكون للمراهنات الرياضية القانونية تأثير على الرياضات الاحترافية. يعتقد بعض الناس أن الفتحات الرياضية القانونية ستؤدي إلى زيادة الغش والفساد في الرياضة. ومع ذلك، يرى آخرون أن الفتحات الرياضية القانونية ستساعد في الواقع على حماية نزاهة الرياضة من خلال توفير وسيلة لمراقبة نشاط الرهان.



بشكل عام، لا يزال تأثير المراهنات الرياضية القانونية غير معروف. ومع ذلك، فمن الواضح أن المراهنة الرياضية القانونية لديها القدرة على أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والمجتمع والرياضة الاحترافية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتم تقنين المراهنات الرياضية في أوكلاهوما.



فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية في أوكلاهوما:

●زيادة الإيرادات

●خلق فرص العمل

●زيادة السياحة

● زيادة الاهتمام بالرياضات الاحترافية



فيما يلي بعض المخاطر المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية في أوكلاهوما:

●زيادة إدمان القمار

●الغش والفساد في الرياضات الاحترافية

●آثار سلبية على الأسرة



من المهم الموازنة بين الفوائد والمخاطر المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية قبل اتخاذ القرار. في النهاية، يعد قرار تشريع المراهنة الرياضية أم لا قرارًا معقدًا يجب أن يتخذه شعب أوكلاهوما.



تعد خطة الحاكم كيفن ستيت لإضفاء الشرعية على المراهنات الرياضية في أوكلاهوما خطوة جريئة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الولاية. تتمتع الخطة بالقدرة على توليد إيرادات بمليارات الدولارات للدولة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل. ومع ذلك، من المهم الموازنة بين الفوائد والمخاطر المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية قبل اتخاذ القرار. في النهاية، يعد قرار تشريع المراهنة الرياضية أم لا قرارًا معقدًا يجب أن يتخذه شعب أوكلاهوما.



أعلن المحافظ كيفن ستيت عن خطة يوم الخميس لإضفاء الشرعية على الألعاب الرياضية في أوكلاهوما، وهي خطوة أيدها منذ فترة طويلة. ستسمح الخطة لسكان أوكلاهوما بالمراهنة على الأحداث الرياضية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وشخصيًا في الفتحات.وبموجب الخطة، سيتم فرض ضريبة على الأرباح الرياضية عبر الهاتف المحمول بمعدل 20%، وسيتم فرض ضريبة على المراهنات الشخصية بمعدل 15%. ستفرض الولاية أيضًا رسوم ترخيص قدرها 500000 دولار على الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المراهنات الرياضية.وستتضمن الخطة أيضًا بعض القيود على المراهنات الرياضية. على سبيل المثال، لا يمكن اللعب على الرياضات الجامعية، وستكون هناك حدود لمبلغ المال الذي يمكن اللعب به.كان الحاكم ستيت مؤيدًا صريحًا لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية في أوكلاهوما. وقال إنه يعتقد أن ذلك سيكون بمثابة نعمة لاقتصاد الولاية، حيث سيدر إيرادات بملايين الدولارات كل عام. وقال أيضًا إنه سيخلق فرص عمل ويوفر مصدرًا جديدًا للترفيه لسكان أوكلاهوما.ولا تزال الخطة في مراحلها الأولى، وليس من الواضح ما إذا كانت الهيئة التشريعية في أوكلاهوما ستوافق عليها أم لا. ومع ذلك، قال الحاكم ستيت إنه واثق من أنه سيتمكن من إقرار مشروع القانون.إذا تمت الموافقة على الخطة، ستنضم أوكلاهوما إلى العدد المتزايد من الولايات التي شرّعت المراهنات الرياضية. وفقًا لجمعية الألعاب الأمريكية، قامت 35 ولاية بتشريع المراهنات الرياضية منذ أن ألغت المحكمة العليا قانونًا اتحاديًا في عام 2018 يحظر هذه الممارسة.من المتوقع أن يكون للأرباح الرياضية القانونية تأثير كبير على اقتصاد أوكلاهوما. تقدر جمعية الألعاب الأمريكية أن المراهنات الرياضية يمكن أن تدر إيرادات بمليارات الدولارات للولايات كل عام. ويمكن استخدام هذه الإيرادات لتمويل برامج الدولة الهامة، مثل التعليم والبنية التحتية.بالإضافة إلى توليد الإيرادات، من المتوقع أيضًا أن تؤدي الأرباح الرياضية slot القانونية إلى خلق فرص عمل. تقدر جمعية الألعاب الأمريكية أن المراهنات الرياضية يمكن أن تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل في الولايات التي تشرّعها.ومن المتوقع أيضًا أن يكون للمراهنة الرياضية القانونية تأثيرًا اجتماعيًا. يعتقد بعض الناس أن المراهنة الرياضية القانونية ستؤدي إلى زيادة إدمان الفتحات . ومع ذلك، يرى آخرون أن المراهنة الرياضية القانونية ستساعد في تقليل إدمان الفتحات من خلال توفير بيئة منظمة للأشخاص للمقامرة.من المتوقع أيضًا أن يكون للمراهنات الرياضية القانونية تأثير على الرياضات الاحترافية. يعتقد بعض الناس أن الفتحات الرياضية القانونية ستؤدي إلى زيادة الغش والفساد في الرياضة. ومع ذلك، يرى آخرون أن الفتحات الرياضية القانونية ستساعد في الواقع على حماية نزاهة الرياضة من خلال توفير وسيلة لمراقبة نشاط الرهان.بشكل عام، لا يزال تأثير المراهنات الرياضية القانونية غير معروف. ومع ذلك، فمن الواضح أن المراهنة الرياضية القانونية لديها القدرة على أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والمجتمع والرياضة الاحترافية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتم تقنين المراهنات الرياضية في أوكلاهوما.فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية في أوكلاهوما:●زيادة الإيرادات●خلق فرص العمل●زيادة السياحة● زيادة الاهتمام بالرياضات الاحترافيةفيما يلي بعض المخاطر المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية في أوكلاهوما:●زيادة إدمان القمار●الغش والفساد في الرياضات الاحترافية●آثار سلبية على الأسرةمن المهم الموازنة بين الفوائد والمخاطر المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية قبل اتخاذ القرار. في النهاية، يعد قرار تشريع المراهنة الرياضية أم لا قرارًا معقدًا يجب أن يتخذه شعب أوكلاهوما.تعد خطة الحاكم كيفن ستيت لإضفاء الشرعية على المراهنات الرياضية في أوكلاهوما خطوة جريئة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الولاية. تتمتع الخطة بالقدرة على توليد إيرادات بمليارات الدولارات للدولة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل. ومع ذلك، من المهم الموازنة بين الفوائد والمخاطر المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية قبل اتخاذ القرار. في النهاية، يعد قرار تشريع المراهنة الرياضية أم لا قرارًا معقدًا يجب أن يتخذه شعب أوكلاهوما. Copy







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