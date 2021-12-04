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السبت، 04-12-2021 02:45 م

الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر يبدأ إعادة الهيكلة

تحديثات-جديدة-من-تويتر-على-منظومة-الرسائل-الخاصة-4


الوكيل الإخباري - يعيد الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر تنظيم الشركة، حيث تمت إزالة اثنين من كبار المديرين التنفيذيين كجزء من التغيير.

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وتوضح وثيقة تنظيمية أن تويتر تعيد هيكلة أقسام المستهلك والإيرادات والتكنولوجيا الأساسية تحت إشراف قادة فرديين في محاولة لزيادة المساءلة والسرعة والكفاءة التشغيلية.

ويقود كايفون بيكبور وبروس فالك ونيك كالدويل تلك الفرق الثلاثة. ويقود هؤلاء المديرون العامون جميع الفرق الأساسية عبر الهندسة وإدارة المنتجات والتصميم والبحث.

وانضم ليندسي إيانوتشي أيضًا إلى فريق القيادة كرئيس للموظفين ونائب رئيس العمليات لدعم أغراوال في تعزيز العمليات عبر فريق القيادة والشركة.


وكجزء من التغيير، يترك مايكل مونتانو، الرائد الهندسي في الشركة، وقائد البحث والتصميم، دانتلي ديفيس، مناصبهم في نهاية العام.


وانضم مونتانو إلى الشركة في عام 2011. بينما انضم ديفيس في عام 2019. ويظل مونتانو مستشارًا للشركة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 لضمان انتقال منظم. كما يظل ديفيس مستشارًا حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 لضمان انتقال منظم.


ووصف دانتلي ديفيس بأنه أول مسؤول تنفيذي أسود يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي منذ أن أصبحت المنصة متاحة للعامة.

 

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، انضم ديفيس إلى الشركة في عام 2019 للمساعدة في إجراء تغييرات كبيرة في ثقافة الشركة في محاولة لإصلاح الركود.


وبحسب ما ورد وجد بعض الموظفين أن التغييرات التي أجراها غير مرحب بها، قائلين إنهم لم يعتادوا أن يطلب منهم انتقاد بعضهم بعضًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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