الطريقة التي تعمل بها خوارزمية إنستغرام

الوكيل الإخباري - في حال كنت تتطلع إلى الاستفادة من Reels كفرصة جديدة للنمو، فقد شاركت منصة إنستغرام هذا الأسبوع نظرة عامة جديدة على العوامل الرئيسية التي تأخذها في الاعتبار في تصنيف Reels، والتي تشير إلى كيفية زيادة وصول Reels إلى أقصى حد، من خلال التوافق مع هذه العناصر.

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وتسلط المنصة الضوء من خلال فيديو جديد على الاعتبارات الأساسية لترتيب Reels. وكيفية تحديد الفيديوهات التي من المرجح أن يهتم بها كل مستخدم، وذلك بناءً على أربعة عوامل رئيسية.



ووفقًا للمنصة، كلما شاهدت المزيد من مقاطع الفيديو زادت إشارات الاهتمام التي تمتلكها لتحديد ما تريد رؤيته، كما أن العوامل الإضافية والمباشرة مثل الإعجابات والتعليقات تلعب أيضًا دورًا كبيرًا.

ولكن المنصة تريد أيضًا تشجيع المشاركة. لذلك إذا كان من المرجح أن تقوم لاحقًا بإنشاء فيديوهات Reels خاصة بك بناءً على الأصل، فإنك ترى المزيد من هذا المحتوى أيضًا.



وبالنسبة لصناع المحتوى، قد يكون هذا سببًا آخر لمحاولة الاستفادة من التنسيق الشائع للمساعدة في زيادة مشاهدة مقاطعك.



وتشارك المنصة أهم أربع إشارات يمكن أن تعزز وصول Reels، وهذه هي عناصر الخوارزمية الأكثر شيوعًا. ويرى كل مستخدم المزيد من المحتوى بناءً على سجل المشاركة السابق، والتفاصيل المحددة لكل مقطع (بما في ذلك الصوت مرة أخرى).



وتعتمد عوامل المنصة في فهم الفيديو على البكسل والإطارات الكاملة، بمعنى آخر، تحاول المنصة مطابقة ما تتفاعل معه من خلال عرض المزيد من المحتوى المشابه لمقاطع الفيديو التي شاهدتها، بناءً على نظام الذكاء الاصطناعي الذي يحدد ما يتم عرضه في كل مقطع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



