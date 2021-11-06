السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

5054 رخصة ممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن عام 2020

ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

شكاوى من انتشار الكلاب الضالة في إربد

دعوات لمصفوفة تنفيذية لملفات الزيارات الملكية

الأونروا: إجازات اجبارية بدون راتب للعاملين

أولياء أمور يشتكون من قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

أولياء أمور طلبة: تسجيل عدد كبير من اصابات كورونا بمدرسة خاصة في السلط

تنويه من وزارة العدل حول الخدمات الالكترونية التي تقدمها

وفيات السبت 6-11-2021

التعليم العالي تحسم الجدل حول اقامة حفلات التخرج في الجامعات

السبت، 06-11-2021 11:34 ص

الكشف عن أبرز علامات خرق هاتفك الذكي

Depositphotos_104932232_s-2019


الوكيل الاخباري - كشف تقني متخصص بالهواتف الذكية عن أبرز العلامات التي قد تشير إلى وجود خرق محتمل للهاتف الشخصي.

اضافة اعلان


وقال نائب مدير مجموعة شركات أنغارا الروسية، رسلان كوساريم،إن أي نشاط مشبوه لمجرمي الإنترنت يمكن أن يحدث من خلال اختراق الهواتف الذكية.


وأضاف كوساريم: "قد تكون إحدى العلامات المحتملة لاختراق الهاتف الذكي هي انخفاض نسبة شحن الهاتف بشكل سريع وغير متوقع، فمن المحتمل أن يكون ذلك فيروس تجسس قد استقر داخله، مما يؤدي إلى زيادة الاستخدام لبطارية الجهاز".

 

وتابع التقني: "كما أن ظهور تطبيقات جديدة لم تقم بتثبيتها ولا يمكن إزالتها أو إغلاقها وعدم القدرة على تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات، بالإضافة إلى الإشعارات المشبوهة كلها علامات ومؤشرات تدل على احتمال خرق حاصل للهاتف الذكي".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
xT8cS

نتفليكس تدخل مجال الألعاب الإلكترونية

Google_Data_Studio

أهم مميزات استوديو جوجل للبيانات

49747502797_ba4ef26976_3k.0

أهم المعلومات حول التوافق الخلفي في بلاي ستيشن 5

افضل-العاب-اندرويد-2020

أفضل ألعاب النصف الأول من 2021

w

عطل مفاجئ يصيب ماسنجر

تحميل-بنترست

بنترست تدخل في التسوق المباشر

أخبار متعلقة
xT8cS

نتفليكس تدخل مجال الألعاب الإلكترونية

1426876-1018192477

أفضل ألعاب المنصات للهواتف الذكية

image

واتساب تحظر ملايين الهواتف الأسبوع المقبل

best-vr

أفضل ألعاب الواقع الافتراضي لعام 2021

909

اختراق مجموعة هجمات طلب الفدية REvil

هل-برامج-مكافحة-الفيروسات-في-Android-ضرورية؟

مخاطر استخدام تطبيقات مكافحة الفيروسات في هاتف أندرويد