الكشف عن تطبيق جديد يسهّل حياة المصابين بالصّمم

الوكيل الإخباري - ابتكر باحثون بريطانيون تطبيقاً هاتفياً جديداً لمساعدة الأشخاص، الذين يعانون من فقدان السمع في معالجة أمورهم من دون الحاجة الى المستشفى



ونشر موقع "دايلي ميل" البريطاني تفاصيل عن التطبيق الجديد الذي يسمح بإعادة ضبط الأجهزة السمعية، التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص عن بُعد، ويتّصل تطبيق الهاتف الذكي بجهاز المريض، ويمكن إجراء الفحص في المنزل بدلاً من عيادة السمعيات.



ويمكن المرضى استخدام التطبيق في إجراء تعديلات على أجهزتهم، إذ يمكن الاتصال بالأطباء أو حتى إرسال رسائل على التطبيق لشرح المشكلة، التي يواجهونها فيتمكّن الأطباء من إجراء التغييرات اللازمة من جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

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وقال رئيس خدمات السمع في مستشفى بليموث، الدكتور آدم بيكمان: "في الماضي، كان الأمر يستغرق وقتاً طويلاً للمرضى للحضور وتعديل أدواتهم السمعية، ولكن بإستخدام هذه التقنية الجديدة التي اكتشفناها، يمكننا إجراء هذه التعديلات بنجاح عن بُعد".

المصدر - لها