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الأربعاء، 26-07-2023 03:01 م

المحادث الذكي من مايكروسوفت يصل إلى كروم وسفاري

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الوكيل الإخباري - لم يعد بينغ شات من مايكروسوفت حصرياً لمتصفح إيدج، حيث تم طرحه الآن لمتصفحي غوغل كروم وسفاري.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت لموقع "ذا فيرج": "نحن نوفر الوصول إلى بينغ شات في سفاري وكروم كجزء من اختبارنا على المتصفحات الأخرى. نحن متحمسون لتوسيع الوصول إلى المزيد من المستخدمين بمجرد اكتمال إجراءات الاختبار القياسية لدينا".

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ويبدو أنه أكثر من مجرد اختبار صغير، حيث تمكن عدد من المستخدمين من الوصول إلى بينغ شات. ومع ذلك، هناك بعض القيود، حيث يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك، والمطالبات تقتصر على 2000 حرف مقارنة بـ 4000 على إيدج. وتتم إعادة تعيين المحادثات بعد 5 استعلامات بدلاً من 30، ويطالبك باستمرار بتنزيل إيدج.


ويتم تشغيل بينغ شات بواسطة شات جي بي تي 4 من OpenAI's، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات الأخير دون الحاجة إلى الدفع. وهناك بعض الاختلافات، فعلى الرغم من أن بينغ شات لديه حق الوصول إلى Bing Search، لا يستطيع شات جي بي تي 4 نفسه القيام بذلك، لذلك يمكن أن يوفر المزيد من المعلومات الحديثة ومصادر الردود.

 

ومع ذلك، توفر دردشة OpenAI بشكل عام استجابات أكثر تفصيلاً. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت ورقة تدعي أن قدرات شات جي بي تي قد تراجعت، لكن بعض الخبراء قللوا من أهمية هذه الاستنتاجات.

 

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