الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن يدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه السعودية

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة

قرار مرتقب بعودة صلاة الجمعة في مساجد الاردن

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.8 مليون دينار

الأمانة لـ الوكيل: نراقب بيع العصائر خلال شهر رمضان ونتلف ما يخالف الشروط

وزارة الداخلية تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

المفرق: مخالفة 6 محال تجارية لم تلتزم بالتسعيرة الحكومية

مستوطنون يقطعون أشجارا في نابلس

إحالة عدد من موظفين الصحة إلى التقاعد

محكمة الاستئناف تقضي بعدم مسؤولية فتاة عن جرم إطالة اللسان

الخميس، 15-04-2021 02:25 م

المغرب يطلق أضخم حاسوب في القارة الأفريقية

istock-1091348950


الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة محمد السادس المغربية، متعددة التخصصات التقنية، عن إطلاقها مركزا للبيانات مجهز بحاسوب عملاق، يعد الأقوى من نوعه على صعيد القارة الأفريقية.

اضافة اعلان

ونقل الموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء، عن فاتن برادة، المكلفة بالاتصال بالمجمع الشريف للفوسفات، الذي أشرف على إطلاق هذا الصرح التكنولوجي، أن مركز البيانات يوفر أعلى درجات الأمان والجاهزية القصوى، مع مرونة عالية واتصال مثالي. 

 

وأكدت برادة أن الجامعة تعتزم وضع قدراتها في خدمة المنظومة الرقمية الوطنية مـن أجل المساهمة في ضمان السيادة الرقمية للمغرب، وتطوير خدمات رقمية جديدة مغربية 100 بالمئة، مشيرة إلى أن العمل في المركز بدأ في فبراير/شباط الماضي، ويمتد على مساحة تقدر بألفي متر مربع، ويعني برفع قدرات التجارب العلمية ومعالجة المعطيات المستقاة بسرعة فائقة.


ولفتت برادة إلى أن مركز البيانات الجديد يحتضن الحاسوب العملاق، الذي يشكل بدوره منصة قوية لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، وحل حسابات في منتهى التعقيد، منوهة إلى أن قدرة الحاسوب تبلغ 15.3 بيتافلوب، وبسعة 3 ملايين مليار عملية في الثانية، ومن المقرر أن يفتح آفاقا واسعة للبحث العلمي والابتكار أمام جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وفي المغرب بشكل عام.


وتابعت أن "الحاسوب العملاق، الذي تعادل طاقته الحسابية 8 آلاف حاسوب أساسي، يأتي لدعم التكنولوجيات المتقدمة، من قبيل تطوير مركبات أو تقنيات لتشخيص السرطان"، معبرة عن أملها في أن يقدم هذا الجهاز ثماره سريعا "من خلال مشاريع في البحث والتنمية ذات جودة، ستساهم في التحول الرقمي للمملكة".


وأكدت المتحدثة المغربية أن هذا المشروع، سيساهم أيضا في تجاوز تحديات التخزين والأمن وصعوبات الولوج، معتبرة أن مثل هذه البنيات تُمكن المغرب من الحصول على "كلاود سيادي" خاص به، وجعل كافة المحتويات الرقمية تحت سيطرته.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
606c04fe4c59b772a35f7638

ابتكار تكنولوجيا إنماء المواد شبه الموصلة في الفضاء

60757d374c59b7463d7d7d37

مايكروسوفت تجعل أنظمة ويندوز في الحواسب أكثر عملية وفائدة للمستخدمين

coppa_and_kids_content_on_youtube_0

الزام 'يوتيوب' بإلغاء حجب حساب قناة روسية وتعويض خسائرها

6076965b4c59b778d245fe9e

ناسا تكتشف الخلل الذي منع المروحية المريخية من الإقلاع

msft-1024x576

مايكروسوفت تشتري شركة مقابل 16 مليار دولار لتعميق تقنيات الذكاء الاصطناعي

1607005427-d4cf2ebd-82f3-470c-acef-266cbe85e057

فيسبوك يطرح تقنية جديدة خاصة بلقاحات كورونا