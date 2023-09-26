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الثلاثاء، 26-09-2023 05:01 م

المكالمات عبر إكس لن تتاح إلا للحسابات المدفوعة

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الوكيل الإخباري- كشفت التسريبات من النسخ التجريبية لتطبيق إكس، أن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو باتت قاب قوسين أو أدنى، ولكنها لن تكون متاحة لجميع المستخدمين.

وقالت الرئيس التنفيذي لإكس، ليندا ياكارينو، في الشهر الماضي إن مكالمات الفيديو ستصبح متاحة على التطبيق في جزء من تحوله إلى "تطبيق شامل".
وفي الساعات الماضية، كُشفت عن البرمجية الجديدة في التطبيق التي ستتيح إجراء مكالمات بالصوت والصورة.

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ومع ذلك، يبدو أن هذه الميزة لن تتاح لغير أعضاء إكس بريميوم، أي خدمة الاشتراك المدفوع من إكس.


وحسب مكتشف هذه البرمجيات، كريس ميسينا، فإن البرمجية تشير إلى أن الميزة الجديدة ستسمح لمستخدمي إكس باختيار استقبال مكالمات صوتية وفيديو من مستخدمين لهم علامة توثيق، من الذين يتابعونهم، أو من دليل عناوينهم، اعتماداً على اختيارهم.

 

 

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