الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله

المومني عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

محمد الطراونة يرثي ابنته .. رفقا بقلبي يا أريج فهو لا يحتمل فراقك

الملك: لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام ما لم ينته الاحتلال

ارتفاع القادمين عبر المطار من متلقي اللقاح إلى 65 %

نقيب الشاحنات: 220 شاحنة تنقل البضائع بين الاردن وسوريا يومياً

التربية تنشر المحتوى الدراسي المرحّل إلى الفصل الدراسي الثاني

الخصاونة يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية

الأردن يسجل ارتفاعاً بوفيات كورونا الأحد.. تفاصيل

المستقلة للانتخاب تطلق الشعار الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان 2022

الأحد، 28-11-2021 02:45 م

الهند تطلب من الجمهور تجنب خدمة ستارلينك

Starlink-Sats


الوكيل الإخباري - أصدرت الهند تعليمات للجمهور بعدم الطلب المسبق لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك من شركة سبيس إكس، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز.

اضافة اعلان

 

وكما يشير التقرير، تقول الحكومة الهندية إن الشركة بحاجة إلى الحصول على ترخيص للعمل في البلاد قبل أن تبدأ بنشر خدماتها.

 

وتقول تغريدة من وزارة الاتصالات الهندية: ينصح الجمهور بعدم الاشتراك في خدمات ستارلينك التي يتم الإعلان عنها.

 

كما تقول وزارة الاتصالات الهندية إنها طلبت من الخدمة الامتناع عن الحجز أو تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الهند.


وبمعنى آخر، يتعين على الخدمة تعليق الطلبات المسبقة حتى تحصل على موافقة من الحكومة الهندية.


وواجهت الخدمة تدقيقًا من الحكومة الهندية في شهر أبريل. وذلك عندما بدأت وزارة الاتصالات الهندية بفحص ما إذا كان طرحها التجريبي يخالف أيًا من قوانين الاتصالات الهندية.


وكما لاحظت صحيفة إيكونوميك تايمز، جاءت خطوة وزارة الاتصالات الهندية في الوقت الذي دفعت فيه منظمة BIF، وهي منظمة سياسية مستقلة تمثل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك، وزارة الاتصالات الهندية لإيقاف البيع المسبق لأجهزة ستارلينك دون رخصة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أندرويد-12

استخدام خاصية فحص المكالمات في أندرويد 12

3655004

هيئة مكافحة الاحتكار تعاقب جوجل وآبل

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

جوجل تتعهد بإشراف أكبر على Privacy Sandbox

18367206_303

أستراليا تتوعد متنمري شبكات التواصل الاجتماعي

تطبيق واتساب

5 مزايا ممتعة على الطريق في تطبيق واتساب

spotify-blend-playlist

سبوتيفاي تختبر خلاصة فيديو عمودية تشبه تيك توك