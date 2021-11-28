الهند تطلب من الجمهور تجنب خدمة ستارلينك

الوكيل الإخباري - أصدرت الهند تعليمات للجمهور بعدم الطلب المسبق لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك من شركة سبيس إكس، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز.

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وكما يشير التقرير، تقول الحكومة الهندية إن الشركة بحاجة إلى الحصول على ترخيص للعمل في البلاد قبل أن تبدأ بنشر خدماتها.

وتقول تغريدة من وزارة الاتصالات الهندية: ينصح الجمهور بعدم الاشتراك في خدمات ستارلينك التي يتم الإعلان عنها.

كما تقول وزارة الاتصالات الهندية إنها طلبت من الخدمة الامتناع عن الحجز أو تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الهند.



وبمعنى آخر، يتعين على الخدمة تعليق الطلبات المسبقة حتى تحصل على موافقة من الحكومة الهندية.



وواجهت الخدمة تدقيقًا من الحكومة الهندية في شهر أبريل. وذلك عندما بدأت وزارة الاتصالات الهندية بفحص ما إذا كان طرحها التجريبي يخالف أيًا من قوانين الاتصالات الهندية.



وكما لاحظت صحيفة إيكونوميك تايمز، جاءت خطوة وزارة الاتصالات الهندية في الوقت الذي دفعت فيه منظمة BIF، وهي منظمة سياسية مستقلة تمثل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك، وزارة الاتصالات الهندية لإيقاف البيع المسبق لأجهزة ستارلينك دون رخصة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية