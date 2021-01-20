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الأربعاء، 20-01-2021 12:49 م

الهند تطلب من واتسآب سحب شروطه الإجبارية الجديدة

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الوكيل الإخباري _ طلبت دولة الهند من منصة التراسل الفوري الشهير  واتسآب، سحب التغيير المخطط له في سياسة الخصوصية الخاصة بمنصتها، مما يمثل مشكلة جديدة للخدمة المملوكة لشركة فيسبوك والتي تحدد الدولة الواقعة في جنوب آسيا باعتبارها أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين البالغ عددهم 400 مليون مستخدم.


حيث اشارت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، في رسالة بريد إلكتروني إلى رئيس شركة واتساب الى إن التحديث القادم لسياسة مشاركة بيانات التطبيق قد أثار "مخاوف جسيمة بشأن الآثار المترتبة على اختيار المواطنين الهنود واستقلاليتهم ، واضافت :" أنت مطالب بسحب التغييرات المقترحة".

كما تسعى الوزارة الهندية أيضًا إلى الحصول على توضيح من "واتسآب" بشأن  سياسة مشاركة البيانات المحدثة والتي ستشارك معلومات مستخدمي المنصة مع موقع "فيسبوك" وشركات تجارية أخرى .

وكتبت الوزارة في رسالة البريد الإلكتروني، التي حصل موقع TechCrunch على نسخة منها: "إن مثل هذه المعاملة التفاضلية تضر بمصالح المستخدمين الهنود وتنظر إليها الحكومة بقلق بالغ"،

 وقالت: "تدين حكومة الهند بمسؤولية سيادية تجاه مواطنيها لضمان عدم المساس بمصالحهم، وبالتالي فهي تطالب واتساب بالاستجابة للمخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة."

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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