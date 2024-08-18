الهند.. طلاب يصنعون روبوت امرأة من الخردة بـ"قلب نابض"

الوكيل الإخباري- قام معهد هندسي في الهند بتطوير روبوت بشري منخفض التكلفة يحمل اسم "أنوشكا"، وهو مصمم على شكل امرأة ولديه قلب نابض.

والمثير في هذا الابتكار أن المهندسين جمعوا العديد من الأجزاء اللازمة لصنع الروبوت من الخردة الموجودة في مكب نفايات.



طُور الروبوت من قبل فريق من 5 طلاب وأساتذة في معهد كريشنا للهندسة والتكنولوجيا (KIET) في ولاية أوتار براديش الشمالية في الهند، وفقاً لموقع "إنترستينغ إنجينيرينغ". وقال صناع الروبوت إن سعره حوالي 2400 دولار فقط (200 ألف روبية)، وهو أقل بكثير في تكلفته مقارنة بالنماذج الأخرى المعروضة في السوق العالمي.



ويقوم الروبوت "أنوشكا" حالياً بالترحيب بالضيوف والإجابة على استفساراتهم، وتقديم معلومات مفيدة. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف الباحثون إلى توسيع قدرات الروبوت لتتجاوز دور موظفة الاستقبال الروبوتية، واستكشاف تطبيقات الرعاية الصحية والخدمات الاستشارية المحتملة.



تم تطوير "أنوشكا" بميزانية منخفضة بشكل استثنائي، أقل بكثير من التكاليف النموذجية المرتبطة بإنشاء الروبوتات الشبيهة بالبشر. ومن المثير للاهتمام أن بعض مكوناته تم الحصول عليها من مكب خردة .



تُعد ملامح وجه "أنوشكا" مزيجاً من التكنولوجيا المتقدمة والفن، وتتميز بأجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد وجلد سيليكون مرن صنعه فريق مدام توسو في الهند. واستُلهم وجهها من أميرة فرنسية، وتم تحسينه باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتعمل بمعالج Intel i7 كوحدة معالجة مركزية، وللتواصل تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير الأوامر المنطوقة والاستجابة لها. يتم تحويل هذه الأوامر الصوتية إلى إشارات رقمية ومعالجتها باستخدام Python.



كما أن البيانات المستخدمة لاستجاباتها مستمدة من قاعدة بيانات واسعة تم الحصول عليها من OpenAI، مما يمكنها من التفاعل بدرجة عالية من التطور. وتوفر "أنوشكا" قدرات الكلام بـ61 لغة، وتتميز بـ50 إشارة يدوية للتواصل والتفاعل مع مستخدميها، وتم تضمين أكثر من 30 إشارة عين، مما يساعد الروبوت على نقل المشاعر لمستخدميها.