الهند فرضت غرامة على أمازون بقيمة 26.3 مليون دولار

الوكيل الإخباري - علقت لجنة المنافسة الهندية صفقة شركة أمازون مع Future Group بعد أن راجعت الشكاوى من أن عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية أخفت المعلومات أثناء سعيها للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

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وفرضت لجنة المنافسة الهندية غرامة قدرها 26.3 مليون دولار على شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة لإخفاء الحقائق.

وفي طلب مؤلف من 57 صفحة، قال منظم مكافحة الاحتكار في الهند إن أمازون ألغت الغرض الفعلي والتفاصيل لصفقة عام 2019 وسعت إلى إثبات التمثيل الزائف وقمع الحقائق المادية.



وقالت لجنة المنافسة الهندية إنه من الضروري الآن فحص الصفقة من جديد وقالت إن موافقتها تظل معلقة حتى ذلك الحين.



واتهم مقدمو الشكاوى أمازون بعدم الكشف عن نية السيطرة بشكل غير مباشر على الشركة الأم Future Retail، من خلال استحواذها على حصة 49 في المئة في Future Coupons.



وجاء في أمر لجنة المنافسة الهندية: لقد ألغت أمازون النطاق الفعلي للاندماج. وقدمت بيانات خطأ وغير صحيحة فيما يتعلق بالاتفاقية التجارية، التي كانت متشابكة في نطاق وغرض الاندماج.



ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إعلان أمازون أمام الوكالة أنه ليس لديها السلطة القانونية لإلغاء صفقة تم إصدار الموافقة عليها.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها: سلطة سحب الموافقة ليست متاحة لسلطة قانونية ما لم ينص القانون الهندي عليها صراحة.



وأصدرت هيئة التجار في 15 ديسمبر بيانًا لدحض حجة أمازون. وأضافت أنه كان ينبغي ألا تشارك الشركة في أي من إجراءات لجنة المنافسة الهندية إذا كانت تعتقد أن الوكالة لا تملك سلطة إلغاء صفقة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

