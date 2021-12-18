السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

الاستثمارات الكلية في العقبة تصل لـ 26 مليار دينار

الملك يشيد بدعم غوتيريس الثابت للحلول السياسية للنزاعات

انقاذ حياة مواطن وسط مدينة الزرقاء

مصدر: قرارات جديدة من الاوبئة بشأن احتفالات رأس السنة خلال ايام

الأمانة: اللحوم الجورجية الواصلة صالحة للاستهلاك وتم إجازتها

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": السيدة التي طلبت تدخُل السفارة الأردنية في الجزائر ليست "أردنية"

الشبول لـ"الوكيل الاخباري": الخصاونة يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه وابنته بكورونا

6 شبان يهددون بالانتحار في مأدبا.. والمحافظ يوضح - صور

الثلاثاء .. الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء

محافظ مأدبا: حصرنا مناطق الانهيارات وجاهزون للمنخفض

السبت، 18-12-2021 03:37 م

الهند فرضت غرامة على أمازون بقيمة 26.3 مليون دولار

GettyImages-843734818


الوكيل الإخباري - علقت لجنة المنافسة الهندية صفقة شركة أمازون مع Future Group بعد أن راجعت الشكاوى من أن عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية أخفت المعلومات أثناء سعيها للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

اضافة اعلان

 

وفرضت لجنة المنافسة الهندية غرامة قدرها 26.3 مليون دولار على شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة لإخفاء الحقائق.

 

وفي طلب مؤلف من 57 صفحة، قال منظم مكافحة الاحتكار في الهند إن أمازون ألغت الغرض الفعلي والتفاصيل لصفقة عام 2019 وسعت إلى إثبات التمثيل الزائف وقمع الحقائق المادية.

وقالت لجنة المنافسة الهندية إنه من الضروري الآن فحص الصفقة من جديد وقالت إن موافقتها تظل معلقة حتى ذلك الحين.


واتهم مقدمو الشكاوى أمازون بعدم الكشف عن نية السيطرة بشكل غير مباشر على الشركة الأم Future Retail، من خلال استحواذها على حصة 49 في المئة في Future Coupons.


وجاء في أمر لجنة المنافسة الهندية: لقد ألغت أمازون النطاق الفعلي للاندماج. وقدمت بيانات خطأ وغير صحيحة فيما يتعلق بالاتفاقية التجارية، التي كانت متشابكة في نطاق وغرض الاندماج.


ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إعلان أمازون أمام الوكالة أنه ليس لديها السلطة القانونية لإلغاء صفقة تم إصدار الموافقة عليها.

 

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها: سلطة سحب الموافقة ليست متاحة لسلطة قانونية ما لم ينص القانون الهندي عليها صراحة.


وأصدرت هيئة التجار في 15 ديسمبر بيانًا لدحض حجة أمازون. وأضافت أنه كان ينبغي ألا تشارك الشركة في أي من إجراءات لجنة المنافسة الهندية إذا كانت تعتقد أن الوكالة لا تملك سلطة إلغاء صفقة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
51917585-0-image-a-20_1639739301258

تدقيق في حصص إنتاجية أمازون وممارسات المراقبة

شركة-جوجل

جوجل قيد التحقيق لكيفية تعاملها مع العاملات السود

6123e0324932030018457fa3

أديداس باعت أكثر من 22 مليون دولار في NFT

Free-Courses-for-learning-adobe-muse-in-arabic

أدوبي لديها محرر صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الويب

ezgif.com-gif-maker-2021-12-18T135641.198

تيك توك تدخل مجال المطاعم عبر TikTok Kitchen

medium_2021-07-28-1ba0d7faee

تيك توك تطلق خادم ديسكورد

أخبار متعلقة
51917585-0-image-a-20_1639739301258

تدقيق في حصص إنتاجية أمازون وممارسات المراقبة