الوصول إلى تأثيرات سناب شات على الصور

الوكيل الإخباري - تختلف هذه التأثيرات عن تأثيرات العدسات المذكورة بالأعلى، حيث يتم تطبيق تأثير العدسة قبل التقاط الصورة.

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ويتم تطبيق تأثير الصورة بعد التقاطها، وقد انتشرت هذه الفكرة إلى جميع تطبيقات التقاط الصور.



ويمكنك الوصول إلى المزيد من الفلاتر صور سناب شات عبر تفعيل خاصية الفلاتر الجغرافية.

وهي تأثيرات تكون مرتبطة بمكان معين ولا يمكن الوصول إليها من أي مكان حول العالم.





وحتى تقوم بتفعيل هذه التأثيرات الجغرافية عليك اعطاء التطبيق صلاحية الوصول إلى مكانك الجغرافي ومتابعته.



وبعد ذلك تجد التأثيرات الجغرافية قد ظهرت إلى جانب التأثيرات المعتادة في الشاشة الرئيسية للتطبيق.



وتستخدم بعض الشركات هذه التأثيرات في الدعاية لنفسها، ولذلك يجب أن تتابع الشركات المشهورة والتي تعمل في حملات دعائية عبر سناب شات.



كما يمكنك أن تجد هذه التأثيرات في بعض الأماكن المشهورة والمعالم المشهورة في البلاد المختلفة.



ولكن لن تجدها في جميع الأماكن، حيث يجب أن يقوم أحدهم بتصميم هذا التأثير حتى يمكن استخدامه.



وقد يتم تصميم التأثير من قبل شركة سناب شات أو من قبل أحد مستخدمي التطبيق.



ولذلك يمكنك تصميم التأثير الجغرافي الخاص بك كما ترغب، ولكن تحتاج إلى دفع الأموال لسناب شات حتى تعتمد التصميم الخاص بك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية