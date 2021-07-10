السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

السبت، 10-07-2021 12:02 م

الوصول إلى تأثيرات سناب شات على الصور

Untitled-1.jpg


الوكيل الإخباري - تختلف هذه التأثيرات عن تأثيرات العدسات المذكورة بالأعلى، حيث يتم تطبيق تأثير العدسة قبل التقاط الصورة.

اضافة اعلان


ويتم تطبيق تأثير الصورة بعد التقاطها، وقد انتشرت هذه الفكرة إلى جميع تطبيقات التقاط الصور. 


ويمكنك الوصول إلى المزيد من الفلاتر صور سناب شات عبر تفعيل خاصية الفلاتر الجغرافية.

 

وهي تأثيرات تكون مرتبطة بمكان معين ولا يمكن الوصول إليها من أي مكان حول العالم.

وحتى تقوم بتفعيل هذه التأثيرات الجغرافية عليك اعطاء التطبيق صلاحية الوصول إلى مكانك الجغرافي ومتابعته.


وبعد ذلك تجد التأثيرات الجغرافية قد ظهرت إلى جانب التأثيرات المعتادة في الشاشة الرئيسية للتطبيق.


وتستخدم بعض الشركات هذه التأثيرات في الدعاية لنفسها، ولذلك يجب أن تتابع الشركات المشهورة والتي تعمل في حملات دعائية عبر سناب شات.


كما يمكنك أن تجد هذه التأثيرات في بعض الأماكن المشهورة والمعالم المشهورة في البلاد المختلفة. 


ولكن لن تجدها في جميع الأماكن، حيث يجب أن يقوم أحدهم بتصميم هذا التأثير حتى يمكن استخدامه.


وقد يتم تصميم التأثير من قبل شركة سناب شات أو من قبل أحد مستخدمي التطبيق.


ولذلك يمكنك تصميم التأثير الجغرافي الخاص بك كما ترغب، ولكن تحتاج إلى دفع الأموال لسناب شات حتى تعتمد التصميم الخاص بك. 

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72021712525902599372

أهم التغييرات في ويندوز 11

أفضل-تطبيقات-تعديل-الصور-للأندرويد-2019

أفضل برامج تعديل الصور للأندرويد

medium_2021-07-09-839011acdb

طريقة إغلاق التطبيق عبر مراقب الأنشطة من خلال نظام ماك

google-drive-starburst-by-clandestino-via-pixabay-100886744-large

كيف تحمي نفسك كمستخدم ل Google Drive

75945Image1

جوجل تعلن نهاية جيلي بين

freestocks-org-540554-unsplash

كيف نميّز المواقع الخطرة على الإنترنت؟

أخبار متعلقة
ios-14-imessage-features

طريقة تغيير الصورة الشخصية في iMessage

Facebook-AI-450x300

علماء فيسبوك يواصلون على تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمتهم

download (1)

كيف تبحث عن مصدر الصورة عبر الهاتف؟