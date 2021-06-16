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الأربعاء، 16-06-2021 09:28 ص

اليابان: أنظمة جديدة لدعم المركبات الفضائية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA أنها تعمل على مشروع تطوير أنظمة جديدة لتوليد الأكسجين والماء والطاقة للمركبات الفضائية والمحطات المستقبلية التي ستبنى خارج الأرض.

وأشارت JAXA في مدونة على موقعها الإلكتروني مؤخرا إلى "أنها اتفقت مع شركة هوندا اليابانية للعمل على مشروع مشترك لتطوير أنظمة لدعم الحياة خارج الأرض، وأن المشروع يهدف بشكل أساسي لتطوير معدات قادرة على تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين بمساعدة الكهرباء المستمدة من خلايا الطاقة الشمسية، وتقنيات لدمج هذين العنصرين في خلايا الوقود للحصول على مياه عذبة وطاقة كهربائية أيضا، الأمر الذي سيساعد على توفير الأكسجين والماء والطاقة في المركبات الفضائية والمنشآت الفضائية المستقبلية".

وأوضحت الوكالة أنها وشركة هوندا من المفترض أن تنتهيا من صنع نماذج أولية لمثل هذه التقنيات مع حلول أبريل العام القادم، وستختبر التقنيات في بيئات اصطناعية ستحاكي البيئات الفضائية من حيث درجات الحرارة ومعدلات الإشعاع.

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وتعمل الوكالة مع شركة هوندا على تطوير التقنيات المذكورة في إطار اتفاقية تعاون مشترك كانتا قد وقعتاها في نوفمبر العام الماضي، ومن المفترض أن يثمر تعاونهما أيضا في تطوير تقنيات لأنظمة الطاقة المتجددة لتعمل في المحطة المدارية القمرية المزمع بناؤها مستقبلا.

وبالإضافة للتعاون مع هوندا تعمل JAXA أيضا مع شركة تويوتا اليابانية على تطوير روفر يعمل ببطاريات وقود الهيدروجين والأكسجين ليستخدم في استكشاف القمر.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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