الثلاثاء 2026-07-21 12:08 م

انتظر أم تشتري الآن؟ مفاجآت آيباد ميني القادم

قيغ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   يواجه الراغبون في شراء آيباد ميني خيار الانتظار أو شراء الجيل الحالي، الذي يقدم أداءً قوياً بفضل شريحة A17 Pro، في وقت تشير فيه التسريبات إلى استعداد آبل لإطلاق إصدار جديد بتحديثات مهمة.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يُطرح الجيل الجديد خلال خريف عام 2026، مع احتمالية تأجيله إلى 2027، وأن يأتي بشاشة OLED بحجم 8.3 بوصة، ومعالج أحدث مثل A19 Pro أو A20 Pro، إلى جانب تحسينات في الذكاء الاصطناعي.

وقد يرتفع سعر الجهاز الجديد ليصل إلى نحو 549–599 دولاراً مقارنة بسعر الجيل الحالي البالغ 499 دولاراً، بينما يبقى الإصدار الحالي خياراً مناسباً لمن يحتاج جهازاً صغيراً وعالي الأداء.
 
 


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