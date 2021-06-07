انستغرام توسع فائدة أدوات العلامة التجارية

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة إنستغرام عن بعض التحديثات الجديدة لأدوات المحتوى المرتبطة بالعلامة التجارية، التي تم تصميمها لزيادة الشفافية، مع تسهيل الأمر على العلامات التجارية وصناع المحتوى لإدارة طلبات المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية والموافقات.

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وتسمح إنستغرام الآن لصناع المحتوى بوضع علامة على ما يصل إلى علامتين تجاريتين في جزء واحد من المحتوى المرتبط بعلامة تجارية، مما يوسع من القدرة على الترويج للربط.



ويوفر ذلك إمكانات ترويجية إضافية في حملات IG، وتلاحظ إنستاجرام أيضًا أن كل علامة تجارية ستكون قادرة على رؤية الأخرى قبل الموافقة على أي رسالة متكاملة.

وتعمل إنستغرام الآن أيضًا على تمكين صناع المحتوى من نشر محتوى ذي علامة تجارية قبل الموافقة على العلامة التجارية، على الرغم من عدم وجود اسم العلامة التجارية في الرد المعلق بعد.



ويمكن أن يمنح ذلك صناع المحتوى مزيدًا من الحرية لنشر المحتوى، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات أطول من شركاء العلامة التجارية، التي يمكن أن تكون مهمة من حيث المشاركة والاتجاهات في الوقت المناسب.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية