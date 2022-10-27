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الخميس، 27-10-2022 11:24 ص

انهيار سهم "ميتا" المالكة لشركة فيسبوك

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الوكيل الإخباري-هوى سهم شركة "ميتا" المالكة لشبكة "فيسبوك" في تعاملات أمس الأربعاء بأكثر من 20%، بعد صدور تقارير مالية أظهرت انخفاض إيرادات هذه الشركة الأمريكية.اضافة اعلان


ورغم الانخفاض الكبير في تعاملات أمس إلا أن السهم أغلق التداولات عند مستوى 129.82 دولار، بانخفاض نسبته 5.59%، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وأشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن القيمة السوقية للشركة الأمريكية انخفضت بأكثر من 65 مليار دولار، في ظل تراجع السهم.

ومع هبوط سهم "ميتا" تراجعت ثروة مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، بواقع 2.7 مليار دولار في الجلسة الماضية.

وفشلت شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا) في إقناع المستثمرين بأن رهانها على الذكاء الاصطناعي يؤتي ثماره.

وجاء التراجع بعد نشر بيانات مالية عن أداء الشركة الأمريكية في الربع الثالث من العام 2022، حيث بلغت الإيرادات 27.7 مليار دولار، بانخفاض نسبته 4% عن نفس الفترة من العام 2021، في الوقت نفسه ارتفعت التكاليف والنفقات بنسبة 19%، إلى 22 مليار دولار. 

كذلك تراجعت أرباح الشركة بنسبة 52% على أساس سنوي، إلى 4.39 مليار دولار، بحسب التقرير المالي.

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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