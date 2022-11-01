ايلون ماسك يغير صورة ملفه الشخصي على تويتر

الوكيل الإخباري- إختار رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لموقع التدوينات المصغر ( تويتر) إيلون ماسك اليوم الثلاثاء، صورة له من الطفولة، لتكون على واجهة حسابه الشخصي على تويتر.





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وقالت النشرة الإخبارية التكنولوجية لـ"تويتر"، أمس الأحد، نقلاً عن شخصين مطلعين إن "تويتر" يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب، وفقاً لـ"رويترز".



وقال التقرير إنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة "تويتر" الزرقاء بسعر 4.99 دولار في الشهر أو فقد شاراتهم "الموثقة" في حالة تطبيق المشروع.

ولم يتخذ ايلون ماسك قراراً نهائياً، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، ولكن وفقاً للمنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءاً من علامة "تويتر" الزرقاء.







